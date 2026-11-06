Târgul de Crăciun Craiova 2026. Când se deschide, cum arată decorul, program complet, tema și atracțiile

2 minute de citit Publicat la 11:32 06 Noi 2026 Modificat la 11:32 06 Noi 2026

Sursa foto: Târgul de Crăciun Craiova via Facebook

Târgul de Crăciun Craiova 2026 își deschide porțile pe 13 noiembrie, iar vizitatorii vor putea descoperi atmosfera sărbătorilor de iarnă până pe 3 ianuarie 2027.

Ediția din acest an are ca temă „Tărâmul elfilor” și se va desfășura în zona centrală a orașului.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Craiova, programul de funcționare a căsuțelor va fi diferit în timpul săptămânii față de cel din weekend.

Printre noutățile anunțate se numără un brad în jurul căruia va circula un trenuleț.

Tema târgului de Crăciun de la Craiova în 2026

Tema principală a Târgului de Crăciun Craiova 2026 este „Tărâmul elfilor”. Municipalitatea a anunțat conceptul în comunicatul prin care a lansat înscrierile pentru comercianți, artizani și operatorii de agrement.

Ediția din acest an se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în zona centrală a municipiului. Evenimentul va aduce în centrul Craiovei căsuțe decorate în spiritul temei, produse artizanale, ornamente de Crăciun și preparate specifice sezonului rece.

Potrivit Primăriei, comercianții vor putea pune în vânzare decorațiuni, globuri, ornamente, obiecte realizate manual, produse tradiționale, dulciuri, turtă dulce și băuturi calde. De asemenea, vizitatorii vor găsi preparate culinare și specialități inspirate din bucătăria românească și internațională.

O noutate anunțată pentru ediția din 2026 este bradul amplasat în centrul târgului, în jurul căruia va circula un trenuleț cu cadouri. Potrivit informațiilor prezentate de presa locală, instalațiile și decorațiunile vor contribui la transformarea centrului orașului într-un decor inspirat de lumea elfilor.

Craiova vine după un rezultat important în competiția European Best Christmas Market 2025, organizată de European Best Destinations. Orașul a obținut primul loc, cu 803.258 de voturi din 179 de țări, potrivit anunțului publicat de Primărie.

Când se deschide. Programul de vizitare în timpul săptămânii și în weekend

Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie 2026, și va rămâne deschis până duminică, 3 ianuarie 2027.

Conform regulamentului publicat de Primăria Municipiului Craiova, programul de funcționare pentru comerțul stradal este următorul:

Luni – joi: 13:00 – 21:00;

13:00 – 21:00; Vineri – duminică: 10:00 – 22:00.

Aceste intervale sunt prevăzute în criteriile oficiale de participare pentru comercianți și reprezintă programul de activitate al căsuțelor și spațiilor comerciale din cadrul evenimentului.

Târgul va putea fi vizitat în zona centrală a Craiovei, iar accesul la eveniment și eventualele condiții de participare la activitățile de agrement trebuie verificate în anunțurile organizatorilor. Programul de mai sus nu trebuie confundat cu orarul individual al atracțiilor, care poate avea intervale diferite.

Atracții și activități pentru copii

Ediția din 2026 promite să transforme centrul Craiovei într-un decor de poveste, cu elemente inspirate din universul elfilor. Una dintre noutățile anunțate este bradul de Crăciun în jurul căruia va circula un trenuleț, o atracție interactivă care ar putea fi de interes în special pentru familiile cu copii.

În zona târgului vor fi amenajate spații de agrement, pentru care Primăria a organizat o procedură separată de selecție a operatorilor economici. Municipalitatea a publicat și lista agenților economici selectați pentru această componentă a evenimentului.

Cei mici vor putea descoperi decorurile tematice, figurinele și instalațiile de sărbătoare, în timp ce familiile vor avea la dispoziție standuri cu dulciuri, turtă dulce și alte produse specifice Crăciunului.

Detaliile complete privind atracțiile, tarifele și orarul activităților pentru copii trebuie urmărite în comunicările organizatorilor. Aceste informații nu sunt precizate integral în documentele oficiale de participare publicate până în prezent.

Târgul de Crăciun Craiova 2026 se va desfășura timp de 52 de zile, între 13 noiembrie și 3 ianuarie 2027, iar tema „Tărâmul elfilor” va fi elementul central al ediției din acest an.