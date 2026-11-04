Un avion spion al NATO, de supraveghere aeriană, a fost observat lângă Iași, la câteva zile după ce o dronă a survolat zona

1 minut de citit Publicat la 20:02 04 Noi 2026 Modificat la 20:02 04 Noi 2026

Un avion spion al NATO, de supraveghere aeriană, a fost observat lângă Iași, la câteva zile după ce o dronă a survolat zona. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Un avion militar NATO de tip Boeing E-3A Sentry, utilizat pentru supraveghere aeriană și avertizare timpurie, a fost observat miercuri în apropiere de Pașcani. Potrivit datelor de pe platforma Flightradar24, aeronava, care avea indicativul NATO01, zbura la o altitudine de aproximativ 24.050 de picioare, adică peste 7.300 de metri. Apariția avionului are loc la câteva zile după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian al județului Iași, iar aeroportul internaţional din oraş a fost închis, relatează publicaţia Ziarul de Iaşi.

Conform informațiilor de pe platforma Flightradar24, aeronava are numărul de înmatriculare LX-N90442 și este clasificată drept aeronavă militară sau guvernamentală. Boeing E-3A Sentry dispune de un sistem radar montat într-un disc rotativ deasupra fuselajului, care îi permite să detecteze și să urmărească ținte aeriene de la distanțe mari, precum și să coordoneze operațiuni militare.

Deşi au trecut patru zile de la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al mai multor județe din Moldova, Ministerul Apărării Naționale nu a prezentat încă un traseu al aparatelor de zbor și nici nu a oferit explicații clare cu privire la evoluția acestora.

Conform ultimei informări oficiale, una dintre drone ar fi părăsit spațiul aerian al României, cel mai probabil prin nord, îndreptându-se spre Ucraina, în timp ce a doua ar fi "dispărut" în zona graniței dintre județele Bacău și Vaslui.

În schimb, ministerul Apărării din Republica Moldova a publicat informații în timp real despre prezența dronelor în spațiul aerian al țării și traseele urmate de acestea.