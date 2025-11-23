Un brad neobișnuit din tablă a fost montat într-un oraș din România. Localnicii sunt nemulțumiți: „E urât tare”

23 Noi 2025

Bradul atipic realizat din tablă a atras imediat atenția oamenilor din oraș / foto: Antena 3 CNN

La Timișoara, un brad neobișnuit, confecționat din tablă, a stârnit discuții printre localnici imediat după montarea lui în Piața Libertății. Structura metalică, lipsită de beteală și de orice mireasmă de sărbătoare, se învârte și face parte din caruselul cu gondole în formă de globuri.

În Piața Libertății din Timișoara, bradul atipic realizat din tablă a atras imediat atenția oamenilor din oraș.

„E urât tare, sincer. Mi se pare ciudat. Nu prea îl înțeleg”, spune un tânăr.

Sunt însă și persoane care susțin că instalația nu e atât de atipică.

„Nu-mi displace. Pentru copii eu zic că e ok, dă bine, e colorat”, spune o localnică.

„În momentul în care îl vedeți în funcțiune este foarte frumos. Eu l-am văzut luminat și e foarte frumos”, spune un alt localnic.

Aprinderea oficială a luminițelor de sărbători va avea loc pe 30 noiembrie. Târgul va fi deschis cu un concert special, iar moș Crăciun va oferi cadouri copiilor.

„Bradul din Piața Libertății nu este bradul de Crăciun, dar este un brad ringhișpil integrat cu carusel, în care se pot vedea și gondolele. Globurile sunt, de fapt, niște gondole în care timișorenii se pot exact cum se pot da într-un carusel, dar este un carusel cu tematică de Crăciun, adică un brad”, a declarat Camelia Menghenson, director Casa de Cultură Timișoara.

Tradiționalul brad de Crăciun va fi amplasat în Piața Operei, unde muncitorii montează deja pomul decorat cu globuri, beteală și mii de luminițe. Evenimentul este finanțat dintr-un buget de aproximativ 3 milioane de lei care acoperă iluminatul festiv și amenajările din târg.