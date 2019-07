Mama din Baia de Aramă a Sorinei, mărturii emoționante în platoul "Sinteza zilei"

Mariana Șărămăt, cea care a crescut-o pe Sorina ca pe propriul copil la Baia de Aramă, este invitata lui Mihai Gâdea la "Sinteza zilei".

Iată principale declarații:

CUM A CUNOSCUT-O PE SORINA:

- După ce am devenit asistent maternal m-am dus la centru, trebuia să fac cunoștință cu doi copii. Era anul 2012. Vedeam tot timpul la televizon copii abandonați și-i spuneam soțului meu să adoptăm și nou unul.

- Am mers la centru și acolo mi s-au scos fetițele amândouă. Prima dată mi-au scos-o pe Sorina. Și după aceea mi-au adus-o și pe Andreea. În momentul în care am luat-o în brațe pe Sorina ea s-a atașat de mine foarte tare. M-a luat cu mâinile de gât și cu fața ei se lipsea de fața mea și am zis că orice ar fi eu plec cu fetița asta acasă. Avea un an și două luni.

- După aceea am aflat că este născută pe pe 25 aprilie și 27 aprilie sunt eu născută și am zis că poate destinul a făcut în așa fel să fim amândouă tăuroaice.

- A trebuit să facem șase vizite până să o putem lua acasă.

DE CE NU AU ADOPTAT-O PE SORINA:

- După trei luni au scos-o pe Andreea la adopție și noi atunci am cerut și adopția pentru Sorina. Dacă tot făceam demersurile pentru Andreea să le facem și pentru Sorina. Doamnele de la DGASPC Mehedinți știau situația noastră, știau că suntem atașați de fete și fetele de noi, și nu au vrut. Au spus că Sorina nu e încă adoptabilă, încă o mai vizitează părinții.

- Managerul de caz a venit la mine și mi-a spus că Sorina e căutată de o mătușă a ei și că vrea să o ia. Și i-am spus că nouă ni se cer toate condițiile, cameră separată pentru fiecare copil, iar mătușa mai avea 6 copii și nu avea camere suficiente.

- La noi a avut tot ce i-a trebuit, nu i-a lipsit nimic.

CE A VORBIT CU FAMILIA DIN SUA LA PRIMELE DISCUȚII DESPRE ADOPTAREA SORINEI

- Am încercat chiar din prima zi cu familia Săcărin când a venit la noi în casă pentru întâlniri. Sorina nici nu venise de la școală când ei au apărut la noi în casă. Și am încercat să le explicăm cu frumosul, am zis că poate totuși dumnealor nu știu toată povestea.

- Și le-am spus că sunt două fete luate împreună, la aceeași vârstă, merg împreună la școală - nu au stat niciodată una fără alta - deci hai să facem ceva să nu le despărțim.

- Și mi-au spus din start că așa ceva nu se poate întâmpla pentru că au cheltuit 30.000 de dolari și că au pașaportul făcut pentru ea. Le-am spus că vând casa, vând mașina, vând orice numai să renunța la fată. Nu au vrut!

CUM AU ÎNCERCAT SĂ CONVINGĂ FAMILIA SĂCĂRIN SĂ RENUNȚE LA SORINA

- Am ajuns să-i rugăm să nu ne facă așa ceva. Am început să plângem și îi rugam să nu o ia pe Sorina. Le-am spus să se gândească mai bine, poate te se vor râzgândi. Nu au vrut să renunțe

