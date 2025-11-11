Mihai Barbu şi-a dat demisia de la şefia ARF, după ce Grindeanu a cerut revocarea lui din funcţie

Mihai Barbu şi-a depus marţi demisia de la şefia Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF). Foto: Agerpres

Mihai Barbu şi-a depus marţi demisia de la şefia Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), după scandalul uriaş de corupţie de la DSVSA Vaslui, în care apare şi numele lui Bolojan. Demisia vine după ce, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni "ministrului Transporturilor să trimită către Cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare" din funcţie pentru Barbu.

Mihai Barbu, care a fost suspendat din toate funcţiile pe care le avea în PNL după scandalul de corupţie din dosarul lui Fănel Bogos, şi-a depus demisia de la şefia AFR, marţi, după ce Grindeanu spunea luni că "i-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către Cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare".

Joi, Mihai Barbu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma audierilor DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este arestat preventiv pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

Barbu este acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, după ce în scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Fănel Bogos a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA.

Partidul Naţional Liberal a anunţat că Mihai Barbu este suspendat din toate funcţiile deţinute în partid pe durata aplicării controlului judiciar.

Procurorii DNA anchetează o reţea de influenţă formată din rezervişti şi foşti generali din servicii şi, potrivit unor surse, reţeaua ar avea legături inclusiv cu Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. Mai mult, şi numele lui Ilie Bolojan apare în dosar.

Ilie Bolojan s-a apărat recent, spunând că a avut "un uşor trac", pentru că "domnul Barbu a prezentat și lucruri care nu țineau de zona politică".

"Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact", a spus el la Digi24.

"Când de 20 de ani ești pe funcții publice, îți vin mii de oameni în birou. Am avut un ușor trac pentru că, venind să discute aspecte politice, domnul Barbu a prezentat și lucruri care nu țineau de zona politică", a spus premierul.