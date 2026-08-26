Miruţă anunţă noi reguli la CFR: Călătorul devine indicator de performanță, cine întârzie plătește şi dispare hârtia din circulație

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat a semnat ordinul de aprobare a Scrisorii de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA, mandatul 2027-2031, şi că au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial Strategia feroviară și Contractul de activitate și performanță al CFR pentru 2026-2030. Apar noi reguli şi indicatori de performanţă pentru noul consiliu al CFR. Printre cele mai importante: sistemele ERTMS trebuie să intre în funcţiune, sancţiuni pentru întârzieri şi digitalizarea activităţilor.

Miruţă a adăugat că, până acum, "indicatorii se îndeplineau prin simpla prezență. S-a terminat".

"Schimbăm regulile jocului la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanţa.

Am semnat ordinul de aprobare a Scrisorii de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA, mandatul 2027-2031. Și nu vine singură: zilele acestea au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial Strategia feroviară și Contractul de activitate și performanță al CFR pentru 2026-2030.

Trei piese ale aceluiași mecanism: Strategia spune unde mergem, Contractul spune ce își datorează reciproc statul și compania, iar Scrisoarea de așteptări spune ce livrează, personal, cei care conduc compania. Cu cifre.

Până acum, aceste scrisori erau formalități, selecția era politică, iar indicatorii se „îndeplineau" prin simpla prezență. S-a terminat. Concret, ce va avea de livrat noul consiliu al CFR:

Noile reguli de la CFR

Călătorul devine indicator de performanță: minutele de întârziere din vina infrastructurii se măsoară per tren și se publică lunar, pe rețea și pe fiecare magistrală. Plus program anual de eliminare a restricțiilor punctuale, cu efectul exprimat public în minute de mers câștigate pe rute concrete: București-Constanța, București-Brașov, Cluj-Oradea.

Miliardele investite în modernizări nu mai au voie să fie lăsate de izbeliște, fără întreținere cu anii: pe magistralele București-Constanța și București-Arad, indisponibilitatea infrastructurii scade cu 8% pe an, iar bilanțul restricțiilor de viteză pe secțiunile modernizate trebuie să fie negativ - kilometrii de restricții eliminați cel puțin egali cu cei nou-apăruți. Minimum 30% din banii de întreținere merg, prin regulă scrisă, către protejarea acestor secțiuni.

Cine întârzie plătește - în ambele sensuri: se operaționalizează sistemul de performanță din lege, cu plăți efective între CFR și operatori pentru întârzierile imputabile fiecăruia. Gata cu datul vinei în cerc.

ERTMS - sistemele de semnalizare de ultimă generație, plătite din bani europeni, intră efectiv în funcțiune, nu rămân instalate și nefolosite: București Nord-Constanța autorizat până la finalul lui 2027, în exploatare comercială din prima jumătate a lui 2028; grad de utilizare de minimum 95% din 2028. Iar ce trebuia livrat înainte de instalarea noului consiliu se constată documentat la preluare - răspunderile nu se mai îngroapă între mandate.

Dispare hârtia din circulație: ordine de circulație transmise și confirmate electronic, cu trasabilitate. Și un inventar complet, în 12 luni, al regulilor interne care țin oameni în posturi pur observaționale acolo unde tehnologia face același lucru - fiecare regulă păstrată doar pe bază de analiză de risc, nu pentru că „așa se face de 50 de ani". Siguranța rămâne intactă; se modernizează mijloacele prin care o asigurăm.

Aflăm, în sfârșit, cât costă fiecare kilometru: contabilitate analitică pe secții de circulație-pilot în 12 luni, toată rețeaua în 24. Deciziile despre rețea se iau pe date, nu pe impresii.

Pierderea companiei scade cu minimum 5% pe an - și nu prin artificii: rezultatul nu se punctează dacă vine din vânzări de active, din tăierea întreținerii sau din amânarea investițiilor. La fel, costul de mentenanță scade cu 2% pe an în termeni reali, dar reducerea obținută lucrând mai puțin nu se pune: dacă programul de întreținere e subexecutat, indicatorul pică automat.

Constructorii sunt plătiți la timp: plățile restante - plafonate și în scădere an de an, termenul mediu de plată - monitorizat public.

Stațiile intră în program multianual: peroane la standard, informare în timp real, accesibilitate reală pentru persoanele cu dizabilități.

Datele de circulație și întârzierile - publicate în format deschis, prin interfață publică, în cel mult 18 luni: oricine va putea construi aplicații pentru călători.

Marfa primește, în premieră, o strategie a administratorului de infrastructură: timpi de tranzit măsurați pe coridoarele europene, trase competitive, ferestre de mentenanță care nu sufocă fluxurile comerciale, reactivarea liniilor industriale și a racordurilor - corelat cu Portul Constanța.

Siguranță fără scuze: 100% din punctele critice de vegetație care acoperă semnale și treceri la nivel - tratate anual, program de eliminare a punctelor periculoase pe durata mandatului.

Și oamenii: pierderea de competențe tehnice e tratată ca o problemă la fel de gravă ca uzura șinei. Plan de succesiune pentru funcțiile critice, recrutare de tineri specialiști împreună cu universitățile tehnice, recalificare spre mentenanță și siguranță odată cu automatizarea.

Remunerația variabilă se plătește DOAR peste 85% grad de realizare. Sub prag - zero. Fiecare proiect major primește un administrator-sponsor din consiliu, cu nume comunicat public. Obligațiile legale neîndeplinite la termen - justă cauză de revocare. Trimiterea în judecată pentru corupție - revocare. Cine nu performează - fără mandat nou.

Calea Ferată Română nu duce lipsă de planuri. A dus lipsă de răspundere. De azi, răspunderea are indicatori, termene și consecințe.

Procedura de selecție e în plină desfășurare. Dacă ești un profesionist - inginer feroviar, manager de infrastructură, om de finanțe cu rezultate - locul tău e la masa deciziilor, nu pe margine", a postat Miruţă pe Facebook.