Momentul în care Mihaela a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe stradă. Imaginile au fost surprinse de camerele video

1 minut de citit Publicat la 09:35 12 Noi 2025 Modificat la 09:41 12 Noi 2025

Momentul în care Mihaela a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe stradă. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Momentul în care a fost înjunghiată Mihaela, tânăra de 26 de ani atacată cu un cuţit de fostul partener chiar în timp ce îşi ţinea în braţe copilul au fost surprins de camerele de supraveghere.

Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu puternic impact emoţional.

În imagini se vede cum bărbatul o atacă brusc pe femeia care are în brațe copilul de trei ani şi o loveste până cade la pământ.

După crimă, atacatorul s-a dus acasă la părintii lui unde a încercat apoi să se sinucidă. Acum este în stare gravă la spital. Poliţiştii nu au reuşit încă să îl audieze.

În paralel, se fac verificări legate de încălcarea ordinului de protecție.

Femeia care a fost ucisă, sâmbătă, de fostul soț, în timp ce se afla pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, în timp ce se afla lângă copilul lor de 3 ani, avea un ordin de protecție emis împotriva agresorului. Femeia îl denunțase pe bărbat pentru răpire și viol, iar autoritățile emiseseră două ordine de protecție – unul provizoriu și unul emis de instanță.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, luni dimineață, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a susținut că bărbatul care și-a ucis fosta soție nu fost reținut după ce aceasta acuzase că a fost violată pentru că „din probe a rezultat o situație de fapt ce nu confirma cele sesizate prin plângere”.

De asemenea, șeful Poliției Române a anunțat, luni dimineața, că se vor face verificări în toată țara cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică. Este anchetă și la IPJ Teleorman. Verificările sunt făcute pentru a se analiza modul în care polițiștii au gestionat cazul înainte de comiterea crimei, pentru a stabili dacă au existat deficiențe sau abateri.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.