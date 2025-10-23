Nicușor Dan, după ce Franța și Germania au avertizat asupra unui atac al Rusiei împotriva NATO: „Oamenii să stea calmi”

Președintele Nicușor Dan spune că Rusia a declanșat de peste 10 ani un război hibrid asupra Europei. Foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că românii nu au de ce să se îngrijoreze în privința unei posibile confruntări dintre Rusia și NATO, în ciuda avertismentelor recente venite din partea șefului armatei franceze și a serviciilor secrete germane.

„Asta nu e o noutate, avem un război hibrid de cel puțin 10 ani și provocări pe toată frontiera estică a UE. Nu e o noutate că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să lanseze un atac asupra Europei”, a declarat Nicușor Dan, înaintea unui summit UE care se desfășoară la Bruxelles.

„Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic decât Rusia”, a adăugat președintele român, referitor la puterea economică a UE, comparativ cu Federația Rusă.

În cadrul summitului de la Bruxelles, liderii UE vor discuta despre planul militar și de înarmare a Uniunii, prin care țările europene au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de un eventual război direct cu Rusia. Printre principalele proiecte se numără așa-numitul „Zid al dronelor” și consolidarea flancului Estic al UE.

Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un şoc în trei, patru ani” în faţa Rusiei, care „poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a afirmat miercuri şeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica „efortul de reînarmare” al ţării.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un şoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat generalul Mandon. „Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru şi acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc”, a adăugat generalul francez.

Afirmațiile șefului armatei franceze vin în continuarea avertizărilor recente făcute de serviciile secrete germane, conform cărora Rusia e pregătită „să intre în conflict militar direct cu NATO”, ameninţare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.