Nicușor Dan l-a trimis pe Marius Lazurcă la întâlnirea Comandamentului militar al NATO. „Președintele Trump are dreptate”

Președintele Nicușor Dan, alături de consilierul său pentru securitate națională, Marius Lazurca. Foto: X/Marius-Gabriel Lazurca

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a anunțat miercuri că va participa la o reuniune a comandamentului militar al NATO, unde va discuta cu oficiali americani și aliați.

„Potrivit instrucţiunilor preşedintelui Nicuşor Dan, voi avea discuţii, în această săptămână, cu oficiali ai SUA şi aliaţi la Bruxelles şi la SHAPE, după misiunea mea la Washington. Preşedintele Donald Trump are dreptate - fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină”, a spus Lazurca, într-o postare publicată pe contul său de X.

On the instructions of President @NicusorDanRO, I am holding talks this week with U.S. and allied officials at NATO in Brussels and at SHAPE, following my mission to Washington. President @realDonaldTrump is right: every NATO country must carry its own share of the burden. Under… pic.twitter.com/XabCpJs11e — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 26, 2026

SHAPE vine de la „Supreme Headquarters Allied Powers Europe” și reprezintă comandamentul militar strategic al NATO.

„Sub conducerea preşedintelui Dan, România face exact acest lucru - se oferă să facă mai mult şi mai repede alături de SUA şi aliaţii noştri pentru a proteja poporul român, pentru a opri răspândirea războiului şi pentru a ajuta la încheierea acestuia", a scris Marius Lazurca.

Lazurca a anunţat recent că a discutat cu ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, despre aspecte-cheie ale Parteneriatul Strategic SUA - România. Întâlnirea a avut loc cu două zile înainte de reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles, la care va participa şi Lazurcă.

Consilierul prezidențial Marius Lazurca s-a întâlnit, la finalul lunii iulie, la Washington, cu oficiali americani pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră.

De asemenea, consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Anunțul a fost făcut de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, care subliniază că cei trei „au avut o discuţie importantă despre securitatea Mării Negre şi revizuirea poziției Statelor Unite””.