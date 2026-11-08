Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc, duminică, 8 noiembrie. Premii de peste un milion de euro

Au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Loteria Română a organizat duminică, 8 noiembrie, noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Lista completă a numerelor norocoase, pe categorii

Loto 6/49: 41, 48, 3, 13, 20

Noroc: 2, 2, 5, 0, 1, 3, 8

Joker: 24, 28, 16, 4, 8, 20

Noroc Plus: 9, 7, 0, 6, 5, 5

Loto 5/40: 11,9, 25, 23, 29, 34

Super Noroc: 2, 9, 2, 9, 5, 4

Lista completă a premiilor puse în joc

Un report de peste 3,47 milioane de lei (peste 649.900 de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, pentru tragerea de duminică, 8 noiembrie, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,91 milioane de lei (peste 358.400 de euro), informează Loteria Română.

La Joker, la categoria I, reportul depăşeşte 1,31 milioane de lei (peste 246.100 de euro), la categoria a II-a este în joc un report de peste 474.200 de lei (peste 88.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul depăşeşte 39.800 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 345.200 de lei (peste 64.600 de euro), în timp ce la Super Noroc se înregistrează un report de peste 527.400 de lei (peste 98.700 de euro), la categoria I.