Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoare cu cruce roșie pe 8 noiembrie. Cine sunt Ei și ce nume românești se celebrează

3 minute de citit Publicat la 10:00 07 Noi 2026 Modificat la 10:00 07 Noi 2026

Icoane cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Sursa foto: Arhiva Basilica.ro

Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți în fiecare an pe 8 noiembrie, când Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești. Sărbătoarea are o semnificație aparte în calendarul ortodox, fiind dedicată îngerilor și rolului lor de vestitori ai voinței divine și ocrotitori ai oamenilor.

De Sfinții Mihail și Gavriil, își serbează onomastica sute de mii de români care poartă numele Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela, Gavril sau alte derivate ale acestora.

În tradiția creștină, cei doi arhangheli sunt considerați conducători ai oștilor cerești, fiecare având un rol simbolic distinct. Arhanghelul Mihail este asociat cu dreptatea, puterea și lupta împotriva răului, în timp ce Arhanghelul Gavriil este cunoscut drept mesagerul veștilor divine.

Ce semnificație are Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Sărbătoarea din 8 noiembrie este cunoscută în calendarul ortodox sub denumirea de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri. Aceasta nu îi cinstește doar pe cei doi arhangheli, ci și toate cetele îngerești care, potrivit învățăturii Bisericii, slujesc lui Dumnezeu.

Potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro, termenul „sobor” face referire la adunarea și cinstirea tuturor puterilor cerești. Sărbătoarea este dedicată, așadar, întregii lumi îngerești, nu doar celor doi arhangheli.

Biserica a rânduit această zi de prăznuire începând cu secolul al V-lea. În tradiția ortodoxă, data de 8 noiembrie are și o semnificație simbolică: cifra opt este asociată cu veșnicia și viața viitoare, iar cele nouă săptămâni dintre Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie, și Soborul Arhanghelilor amintesc de cele nouă cete îngerești.

Potrivit tradiției bisericești, îngerii sunt împărțiți în nouă cete: Serafimi, Heruvimi, Tronuri, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii, Arhangheli și Îngeri.

În calendarul ortodox, sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este marcată cu cruce roșie, ceea ce indică importanța ei liturgică. Credincioșii participă la slujbele oficiate în biserici și se roagă pentru sănătate, ocrotire și ajutor în momentele dificile.

Cine sunt Mihail și Gavriil în tradiția creștină

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt printre cele mai cunoscute figuri ale tradiției creștine. Ei sunt considerați mesageri ai lui Dumnezeu și slujitori ai voinței divine, având misiuni diferite, dar complementare.

Sfântul Arhanghel Mihail este considerat conducătorul oștilor cerești și apărătorul dreptății divine. Numele său provine din limba ebraică și se traduce prin „Cine este ca Dumnezeu?”. În tradiția creștină, el este asociat cu lupta împotriva răului, cu apărarea credinței și cu biruința binelui asupra întunericului.

În iconografia ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat adesea cu o sabie de foc în mână, simbol al dreptății și al luptei împotriva forțelor răului. În cuvântările bisericești, acesta este numit și înger al dreptății și al adevărului.

Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut drept vestitorul veștilor bune și mesagerul unor momente esențiale din istoria mântuirii. Numele său înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”.

Cea mai cunoscută misiune a sa este vestirea către Fecioara Maria a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, eveniment cunoscut în calendarul ortodox drept Buna Vestire. Din acest motiv, Arhanghelul Gavriil este asociat cu bucuria, blândețea, puritatea și binecuvântarea.

În icoane, acesta este reprezentat frecvent cu un crin alb în mână, simbol al curăției și al veștii bune aduse Maicii Domnului.

Într-un mesaj publicat de Patriarhia Română cu ocazia sărbătorii din 8 noiembrie 2013, Patriarhul Daniel explica semnificația complementară a celor doi arhangheli: Mihail simbolizează dreptatea și adevărul, iar Gavriil reprezintă harul, bucuria și blândețea lui Dumnezeu.

De asemenea, în tradiția ortodoxă, îngerii sunt considerați ocrotitori ai oamenilor. Biserica învață că fiecare persoană primește la Botez un înger păzitor, care o îndrumă spre bine și o însoțește pe parcursul vieții.

Ce nume românești se sărbătoresc pe 8 noiembrie

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este și un prilej de bucurie pentru românii care poartă nume inspirate de cei doi sfinți. Cele mai răspândite prenume sărbătorite pe 8 noiembrie sunt Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela, însă lista este mult mai lungă.

Printre numele masculine care își serbează onomastica se numără:

Mihai;

Mihail;

Mihăilă;

Mihăiță;

Mihalache;

Mihalcea;

Mihnea;

Mihu;

Mișu;

Gabriel;

Gavriil;

Gavril;

Gavrilă;

Gabi;

Găbiță.

De asemenea, femeile care poartă numele Mihaela, Mihaiela, Mihaila, Mihăița, Gabriela, Gabi sau Găbița își sărbătoresc onomastica în aceeași zi.

Potrivit datelor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în 2024, peste 1,46 milioane de români purtau prenume asociate acestei sărbători. Dintre aceștia, 830.221 erau bărbați, iar 635.633 femei. Cele mai întâlnite prenume erau Mihai, Gabriel, Mihaela și Gabriela.

Astfel, ziua de 8 noiembrie rămâne una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox și un moment special pentru numeroase familii din România. Cu această ocazie, cei care poartă numele Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și derivatele lor primesc urări de „La mulți ani!”, sănătate și binecuvântare.