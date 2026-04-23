Loto 6/49 de joi, 23 aprilie. Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sursa foto: Loteria Română

Joi, 23 aprilie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 19 aprilie, Loteria Română a acordat 42.561 de câștiguri în valoare totală de peste 69,15 milioane de lei.

Numerele extrase:

Loto 6/49: 19, 31, 23, 1, 43, 39

Noroc: 7 2 5 5 8 4 2

Joker: 3, 14, 17, 31, 28 + 3

Noroc Plus: 9 9 1 4 6 7

Loto 5/40: 25, 3, 27, 21, 2, 34

Super Noroc: 4 7 9 8 4 0

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,22 milioane de lei (peste 3,37 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,72 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 287.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La Joker, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 726.600 de lei (peste 142.500 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 97.300 de lei (peste 19.000 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 169.100 de lei (peste 33.100 de euro).