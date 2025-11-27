Românii care locuiesc la bloc au devenit ținta atacatorilor cibernetici. Cum funcționează noua metodă de fraudă

Românii care locuiesc la bloc au devenit ținta escrocilor. Aceștia trimit mesaje cu facturi false, însoțite de mesaje alarmante precum restanțe, regularizări urgente sau riscul de deconectare. Imediat ce victima încearcă să facă plata, atacatorii cibernetici au acces la cont.

Concret, este vorba despre un nou tip de înșelătorie care îi vizează în special pe românii care locuiesc la bloc. Escrocii trimit facturi false în numele furnizorilor de utilități, fie de energie, apă, gaze sau internet, iar la prima vedere documentele autentice.

Potrivit informațiilor disponibile, mesajele ajung la oameni fie prin e-mail, SMS sau prin rețelele sociale și conțin avertismente privind așa-zise restanțe și regularizări urgente. În unele cazuri, destinatarii sunt amenințați cu deconectarea iminentă pentru a fi presați să facă plata cât mai rapid.

Link-urile atașate îi trimit pe utilizatori pe site-uri false, create special pentru a le fura datele bancare. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că, odată ce banii sunt transferați în conturile escrocilor, recuperarea recuperarea lor devine aproape imposibilă. Atacatorii operează rapid, mutând fondurile din conturi inclusiv în afara țării.

Recomandările experților