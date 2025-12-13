Europarlamentarul Andi Cristea: „Copiii învață matematică prin jocuri pe calculator. Tehnologia e importantă în ziua de azi”

Europarlamentarul Andi Cristea. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Andi Cristea a vorbit sâmbătă, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN, despre tehnologie și instrumentele digitale, susținând că acestea pot fi folosite și ca instrumente educaționale, inclusiv prin gaming, dacă sunt integrate corect în școli.

Europarlamentarul român a vorbit și despre importanța tehnologiei în viața de zi cu zi.

„Încercăm să reglementăm, dar de aici încep lucrurile complicate și cu adevărat foarte, foarte complexe. Tehnologia este precum acea bandă care merge, nu e scară rulantă, e o bandă rulantă, așa cum vedem în aeroporturi, de exemplu, și ne suim pe ea și avansăm. ne ducem înainte fără să ne mișcăm, la propriu, putem să stăm. E o metaforă foarte importantă pentru ca lumea să înțeleagă despre ce vorbim.

Tehnologia este acea bandă care te duce mai aproape de ce vrei să obții fără să faci mare lucru. Oamenii care nu au tehnologie sunt cei care nu sunt pe bandă, ci la propriu, merg sau chiar aleargă înspre direcția unde vor ei să ajungă.

Și paradoxul este că tehnologia e așa de importantă în ziua de astăzi, încât cei care pur și simplu stau eventual cu mâinile încrucișate și sunt pe bandă, au tehnologie, beneficiază de ea, ajung primii, iar ceilalți, fără tehnologie, pot să alerge la propriu, cât pot de repede, vor ajunge mereu pe locul 2.

Și spun lucrul ăsta pentru că noi, ca europarlamentari, și noi în Parlamentul European, avem fișa postului și avem datoria să ne pese despre ce se întâmplă în societate. Tehnologia creează niște falii și adâncește aceste prăpastii ale inegalității.

Cei care știu cu tehnologia vor avea 100x, cei care nu au tehnologie sau nu știu cum să le folosească, vor alerga la propriu în spatele unui tren și nu îi vor ajunge pe ceilalți niciodată”, a declarat acesta.

Andi Cristea: „Există clase unde copiii folosesc telefonul în mod activ la oră”

Europarlamentarul Andri Cristea mai spune că tehnologia nu este, prin definiție, ceva negativ și oferă exemple din educație, unde gaming-ul și aplicațiile digitale sunt folosite cu succes pentru a-i ajuta pe copii să învețe mai ușor.

„Vreau să vă spun niște cifre care sunt dramatice, dar sunt reale, factuale, adevărate.

Și pentru fiecare crimă care se întâmplă în lume și în Europa, implicit în România, există 10 sinucideri pentru 10 sinucideri, există 30 de tentative de sinucideri. Altfel spus, doar o treime din tentativele de sinucideri reușesc. Și ce v-am spus descrie la propriu faptul că suntem cu capul în nori. Trăim o criză profundă de semnificație, de sens și perspectiva mea personală este că această criză de semnificație este cauzată de această decuplare: evoluția... și pur și simplu adaptarea umană nu poate să mai țină pasul cu consecințele inovației și inovării tehnologice despre care vorbim și ne referim în principal la faimosul internet, interacțiunea pe internet, pe platforme sociale sau altfel de platforme și lucrurile se schimbă accelerat.

Și dacă noi, ca societate, nu reușim să găsim instrumentele care să ne facă să rămânem relevanți, vom deveni irelevanți.

Și vă dau un exemplu: chiar în zilele în care vorbim aici, la Bruxelles, organizez un eveniment și un grup din țară, o dezbatere despre ce înseamnă gaming-ul, faimoasele jocuri pe calculator și cum pot să aducă beneficii în procesul educațional.

Chiar acum, când vorbim, sunt școli cu profesori dăruiți în România, unde copiii învață matematică folosindu-se de aplicații și de ceea ce am denumit noi jocuri pe calculator. Dar nu sunt niște simple jocuri pe calculator, sunt pur și simplu instrumente folosite și calibrate pe mintea și cunoștințele unor copii ca ei să învețe matematică”, a mai adăugat acesta.

„Copiii care stau în bănci nu vor fi absolut cuprinși și pătrunși mental de ce se întâmplă acolo”

Acesta a mai precizat că utilizarea controlată a telefoanelor și a tabletelor în clasă poate fi mai benefică decât predarea clasică.

„Suntem cu toții obișnuiți cu ce se întâmplă în învățământul românesc și nu doar românesc, unde în anumite cicluri de studii, elevii nu au voie cu telefoanele în clasă. O fi bine, o fi rău, nu vreau să comentez eu lucrul ăsta. Găsesc motive bune, găsesc și dezavantaje, dar sunt locații, sunt școli și sunt profesori unde în clasele respective copiii folosesc telefonul în mod activ la oră, dar îl folosesc pentru a coopera și pentru a intra într-un joc al competiției, în a rezolva anumite probleme matematice.

Ce vreau să spun și ce descriu este faptul că gaming-ul, jocul pe telefon la propriu și o tabletă cu o tablă interactivă într-o clasă aduce mai multe beneficii decât dacă acei elevi ar sta nesupravegheați cu telefonul de o manieră nestructurată.

Trebuie să înțelegem că lucrurile care vin peste noi nu sunt eminamente negative. Ele pot fi folosite pentru a ajunge unde vrem noi. Gaming-ul este un instrument pentru a beneficia de educație și ar trebui aceste exemple să le înțelegem, să le replicăm la poate întreaga societate românească. Pentru că dacă te duci într-o clasă și dai peste un profesor care îți scrie ecuații și lucruri cu tabla fizic pe tablă, cu markerul sau cu creta, copiii care stau în bănci nu vor fi absolut cuprinși și pătrunși mental de ce se întâmplă acolo.

În momentul în care au telefoane cu aplicații speciale, specifice pentru matematică, pentru geografie, pentru alte materii, atunci lucrurile se schimbă”, a încheiat europarlamentarul Andi Cristea.