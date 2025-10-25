Europarlamentarul Bruno Tobback: "Se pregăteşte un pachet de stimulare a investiţiilor în interconectare. E esenţial pentru România"

Europarlamentarul Bruno Tobback. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Bruno Tobback spune că Uniunea Europeană "sprijină dezvoltarea infrastructurii de care avem nevoie" privind domeniul energiei electrice. "În prezent, UE şi CE pregătesc pachetul privind rețelele, care ar trebui să stimuleze investițiile în aceste interconectări. Cred că acest lucru este esențial pentru cetățenii europeni, în special pentru cei din România", a spus el la Be EU cu Sabina Iosub.

"Cred că în acest moment UE se concentrează în principal pe sprijinirea dezvoltării infrastructurii de care avem nevoie. Eu compar întotdeauna acest lucru cu autostrăzile. În vremea bunicii și bunicului mei, am construit autostrăzile care sunt, practic, drumurile pe care se desfășoară prosperitatea noastră.

În prezent, Uniunea Europeană și Comisia Europeană pregătesc pachetul privind rețelele, care ar trebui să stimuleze investițiile în aceste interconectări, în integrarea piețelor de energie electrică, și care ar trebui, de asemenea, să finanțeze parțial acest proces. Și cred că acest lucru este esențial pentru cetățenii europeni, în special pentru cei din România", a spus el.

El a subliniat că "ne vom asigura că aceste conexiuni vor fi construite, deoaece e singurul mod pentru a obţine preţuri mai bune".

"Sper că vom putea avansa în această direcție în lunile următoare, când vom afirma cu tărie că avem nevoie de obiective de interconectare și că vom aplica aceste obiective.

Ne vom asigura că aceste conexiuni vor fi construite, deoarece aceasta este singura modalitate de a crea o piață echitabilă și deschisă și de a obține prețuri mai bune pentru toată lumea", a subliniat el.

El a adăugat că "trecerea la energia verde" este "cea mai mai mare oportunitate" pentru a produce energie mai ieftină.

"Cred că este important ca cetățenii, întreprinderile și, sperăm, și factorii de decizie politică să conștientizeze că trebuie să găsim o linie clară între investițiile pe care le putem face și cele pe care le putem renunța. În trecut, trecerea la energia verde se făcea din cauza schimbărilor climatice, din cauza îngrijorării. Pentru mulți oameni, aceasta nu este principala lor preocupare, deși ar trebui să fie. Dar aspectul pozitiv și cea mai mare oportunitate este că, în acest moment, putem reduce emisiile și, în același timp, produce energie mai ieftină.

Aceasta este cea mai mare oportunitate și a devenit foarte clar în 2021 și 2022, odată cu criza din Rusia, cu invazia, cu închiderea gazelor, a devenit clar pentru oameni că singura modalitate de a deveni competitivi ca europeni este să devenim mai independenți. Așadar, nu ar trebui să-l mai numim Green Deal, ci Declarația de Independență", a concis el.