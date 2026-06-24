Brazilia sau Scoția? Un jaguar a ajuns noul animal-oracol al Cupei Mondiale 2026, după ce a prezis cine va câștiga meciul din Grupa C

Poty, un jaguar de la grădina zoologică din Rio De Janeiro, a prezis câştigătoarea partidei Brazilia-Scoţia care se va disputa miercuri noapte de la ora 1:00 la Miami. FOTO: Profimedia Images

Poty, un jaguar de la grădina zoologică din Rio De Janeiro, a prezis câştigătoarea partidei Brazilia-Scoţia care se va disputa miercuri noapte de la ora 1:00 la Miami, scrie AP News.

Momentul a avut loc înaintea partidei foarte așteptate dintre Brazilia și Scoția, din Grupa C a Cupei Mondiale, programată miercuri, la Miami.

Locuitorii și fanii fotbalului au urmărit luni evenimentul organizat la BioParque, unde Poty a fost pusă în fața a două cutii speciale, folosite pentru stimularea animalelor. Fiecare cutie reprezenta una dintre cele două echipe.

Jaguarul a mirosit ambele variante, apoi s-a îndreptat hotărât spre cutia Braziliei. Totuși, la scurt timp, Poty s-a întors și a inspectat și cutia Scoției, un detaliu despre care specialiștii care o îngrijesc spun că ar putea avea o semnificație.

TEM QUE SE AGARRAR EM TUDO MESMO! ??? Um jaguar do BioParque, no Rio de Janeiro, previu quem será o vencedor de Brasil x Escócia! Será que ele vai acertar? ?



? Assista a Escócia x Brasil nesta quarta-feira (24/06), às 19h, com transmissão ao vivo pela CazéTV, disponível sem… pic.twitter.com/9ygEdgZjZE — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) June 22, 2026

"Poate că acest lucru indică un meci greu pentru noi", a spus biologul Caio de Souza Silva, de la BioParque. "Poate fi o victorie, dar ar putea fi și un meci mai complicat. Sperăm să nu primim gol, însă gestul ei ar putea sugera un joc mai puternic pentru Brazilia."

Brazilia se află la egalitate cu Marocul în fruntea Grupei C, ambele echipe având câte 4 puncte, însă selecționata braziliană este pe primul loc datorită golaverajului. Scoția are 3 puncte și ar putea merge mai departe indiferent de rezultat. Marocul va juca împotriva statului Haiti, care nu a obținut încă niciun punct.