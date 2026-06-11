Cupa Mondială 2026: FIFA impune naţionalei Haiti să îşi modifice tricoul. Care este motivul

În imaginea din stânga colajului – modelul iniţal anunţat de reprezentativa de fotbal a statului Haiti pentru CM 2026. Sursa colaj foto: Instagram/Saeta USA

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a solicitat echipei naţionale a Haiti să îşi modifice tricoul pentru Cupa Mondială, cu doar o zi înainte de startul celei mai urmărite competiții sportive a planetei, a anunţat, miercuri, furnizorul de echipamente Saeta, deoarece anumite modele ar putea "duce la interpretări diferite", relatează AFP, conform Agerpres. Într-un alt comunicat, compania a transmis un mesaj emoţionant despre echipamentul oficial al naționalei din Haiti.

FIFA a impus naţionalei Haiti să îşi modifice tricoul

FIFA a cerut modificarea designului inițial al echipamentului oficial al naționalei Haiti înaintea Campionatului Mondial, după ce anumite elemente grafice de pe tricou au fost interpretate de forul internațional ca având conotații politice, contrar regulamentelor care guvernează echipamentele sportive.

Modelul original includea ilustrații și simboluri istorice legate de independența statului Haiti, printre care reprezentări ale Bătăliei de la Vertières – confruntarea decisivă care a dus la eliberarea țării – precum și motive culturale tradiționale. În plus, paleta cromatică și elementele decorative ale echipei din Caraibe făceau trimitere directă la primul drapel haitian adoptat după proclamarea independenței, în 1804 relatează marca.com. Acesta are un aspect asemănător cu steagul Poloniei.

"În conformitate cu regulamentul FIFA privind revizuirea şi echipamentele, am implementat cu succes modificările solicitate pentru a ne asigura că echipa este pe deplin pregătită", a declarat Saeta într-o postare făcută pe Instagram, fără a specifica în mod explicit motivele care au reprezentat o problemă pentru forul de conducere.

Ulterior, furnizorul de echipamente a subliniat şi a transmis: "Acest tricou a fost menit să celebreze mândria, rezistenţa şi spiritul poporului haitian", adăugând că "designul final prezentat (FIFA) de Saeta a fost conceput ca un omagiu adus bărbaţilor şi femeilor care contribuie zilnic la viitorul Haiti şi nu a fost în niciun caz menit să constituie o declaraţie politică".

Saeta, mesaj emoţionant despre echipamentul oficial al naționalei din Haiti

"Unele tricouri sunt create pentru joc; acesta a fost făcut pentru a purta sufletul unei națiuni. Este o reflecție a curajului nostru, a solidarității noastre și a iubirii infinite care ne ajută să rămânem demni și curajoşi.

Sunt rădăcinile noastre, oceanul nostru, oamenii noștri – capacitatea noastră eternă de a ne ridica din nou. Aceasta este pielea noastră. Acesta este căminul nostru" este mesajul scris la descrierea clipului de mai sus, postat de cei de la Saeta.

Cu toate acestea, în timpul procesului de revizuire, FIFA a stabilit că anumite elemente vizuale ar putea fi interpretate diferit, solicitând efectuarea de modificări.

La revenirea sa la Cupa Mondială pentru prima dată din 1974, Haiti îşi va începe campania împotriva Scoţiei – pe 13 iunie, la Boston, înainte de a înfrunta Brazilia, pe 19 iunie, la Philadelphia şi, apoi, Marocul – pe 24 iunie, la Atlanta.

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, iar primul meci se joacă în Mexic. Vezi aici programul primului weekend.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.