FBI, în alertă din cauza partidei Anglia - Argentina, din semifinalele CM 2026. "E meciul cu cel mai mare risc de la turneul final"

FBI, în alertă din cauza partidei Anglia - Argentina, din semifinalele CM 2026. Sursa foto: Hepta

Semifinala Anglia - Argentina de la CM 2026, care se va juca miercuri, 15 iulie, de la ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY, este considerată partida cu cel mai ridicat grad de risc de la turneul final, după ce FBI-ul și poliția locală s-au întâlnit pentru a discuta despre gestionarea suporterilor, notează Mirror.

FBI-ul, FIFA și poliția s-au reunit luni pentru a discuta despre rivalitatea istorică dintre cele două națiuni și despre îngrijorările legate de probleme care ar putea escalada în rândul suporterilor.

Pentru meciul de la Atlanta, vor exista porți de acces separate pentru cele două grupuri de suporteri, chiar dacă în interiorul stadionului nu se aplică măsuri de separare a acestora. Amestecul fanilor a fost o caracteristică a turneului, lucru cauzat de revânzarea biletelor în online.

S-au depus eforturi reale pentru a-i ține pe suporteri separați, însă se recunoaște faptul că oficialii nu pot face mare lucru odată ce aceștia au intrat pe stadion și și-au ocupat locurile.

Rivalitatea dintre Anglia și Argentina depășește cu mult sfera fotbalului. Săptămâna aceasta, ministrul de externe al Argentinei și-a reiterat revendicarea asupra Insulelor Falkland, poziție respinsă prompt de Keir Starmer. În 1982, în urma invaziei argentiniene, 907 persoane și-au pierdut viața într-un conflict în care Marea Britanie și-a restabilit controlul.

Cântece care fac referiri politice

Argentinienii au cântat frecvent, după meciuri, cântece care fac referire la Insulele Falkland, însă selecționerul Lionel Scaloni a preferat să se concentreze exclusiv pe aspectele sportive.

El a declarat: „Mesajul pentru poporul argentinian este că acesta este un meci de fotbal. Vom înfrunta o echipă valoroasă, cu un antrenor de calibru, dar este doar un meci de fotbal, nimic mai mult.”

S-a înregistrat o prezență numeroasă a forțelor de ordine în fața hotelurilor ambelor echipe, o atenție sporită fiind acordată zonei din jurul stadionului.

Înainte de meci, Departamentul de Poliție din Atlanta a declarat pentru Athletic: „În timp ce Atlanta se pregătește să găzduiască un meci de semifinală al Cupei Mondiale FIFA și primește un număr tot mai mare de locuitori și vizitatori, Departamentul de Poliție din Atlanta și-a consolidat postura de siguranță publică și securitate la nivelul orașului.

„Personal și resurse suplimentare sunt deja desfășurate și vor continua să fie alocate strategic în și în jurul locurilor de desfășurare a evenimentelor, în zonele de divertisment și în alte zone cu trafic intens pentru a asigura o experiență sigură și plăcută pentru toată lumea. Aceste măsuri proactive sunt concepute pentru a proteja publicul, a descuraja activitățile criminale și a asigura că locuitorii și vizitatorii se pot bucura în siguranță de acest eveniment istoric.”