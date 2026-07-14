Imagini virale. Haaland s-a întors de la Cupa Mondială cu un suvenir neobișnuit: un raton împăiat

Cel mai viral fotbalist de la Cupa Mondială 2026 a plecat din SUA cu un suvenir mai puțin obișnuit. Atacantul Norvegiei, Eerling Haaland, s-a întors acasă după ce echipa sa a pierdut în fața Angliei în sferturile de finală de duminică. Pe Aeroportul din Oslo, Haaland a fost surprins cu un raton împăiat de 750 de dolari într-o mână și o geantă Dolce & Gabbana în cealaltă, relatează Business Insider.

„S-a ținut după mine până acasă”, a glumit Haaland, într-o postare pe rețeaua socială X.

It followed me home ?? pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Haaland a plecat cu ratonul de la Wild Bill's Western Store din Dallas, magazin pe care l-a vizitat la începutul lunii iulie.

Familia care deține magazinul, care funcționează de mai bine de 40 de ani, nu a ezitat să profite de popularitatea lui Haaland din aceste zile ca să își facă reclamă. Pe prima pagină a site-ului, acum apare Haaland cu o pălărie de cowboy pe cap și cizme de cowboy. Fotbalistul poartă o cămașă pe care scrie „Y'all can kiss my Dallas” („Puteți să mă pupați în Dallas”, sintagma înlocuiește ultimul cuvânt din faimoasa expresie americană n.r)

„Pentru o afacere de familie, astfel de momente înseamnă totul pentru noi. Mulțumesc că ai trecut pe aici și că ai petrecut timp cu echipa noastră”, a scris familia într-o postare pe pagina de Instagram a magazinului din 5 iulie.

Ratonul împăiat, care este fixat pe o placă de lemn și ține în mână o sticlă de whiskey, este în prezent epuizat, magazinul a anunțat că va suplimenta stocul.

Magazinul a introdus și expedierea internațională după vizita lui Haaland, după valul de comentarii primite de la norvegieni și alți cumpărători din străinătate interesați de produsele sale.

Haaland, cunoscut pentru părul blond pe care și-l prinde în coc, expresiile faciale amuzante și talentul de a marca goluri, este probabil cel mai viral jucător al acestei ediții a Cupei Mondiale.

Fotbalistul de 25 de ani de la Manchester City a cucerit internetul, după ce meme-urile cu el s-au viralizat. Suporterii echipei Manchester City i-au dedicat și un cântec, „Haaland (Ha Ha Ha)”, care a fost pe buzelele tuturor în această perioadă.

În afara terenului, Haaland a ieșit în evidență și prin stilul său vestimentar. El a fost fotografiat frecvent purtând genți rare Hermès, căciuli din cașmir Chanel și alte articole de lux.