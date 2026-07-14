Peste 100.000 de oameni au sărbătorit naționala Norvegiei. Momentul în care jucătorii "au vâslit" împreună cu suporterii

Peste 100.000 de oameni au sărbătorit naționala Norvegiei. Momentul în care jucătorii "au vâslit" împreună cu suporterii. FOTO: Profimedia Images

Peste 100.000 de suporteri au ieșit luni pe străzile capitalei Norvegiei pentru a întâmpina echipa națională de fotbal și au transformat eliminarea de la Cupa Mondială într-o adevărată sărbătoare națională, scrie Reuters.

Norvegia a fost învinsă de Anglia cu 2-1, după prelungiri, în sferturile de finală ale competiției, însă parcursul istoric al echipei a fost suficient pentru a declanșa un val de entuziasm în întreaga țară.

Încă de la începutul după-amiezii, zeci de mii de oameni s-au adunat în fața Palatului Regal din Oslo, unde jucătorii au fost primiți. Ulterior, echipa a pornit într-o paradă prin capitală, după o audiență la regele Harald.

„Sunt extrem de mândră. A fost incredibil. Am urmărit echipa atât din Norvegia, cât și din Spania, iar atmosfera dintre norvegieni a fost extraordinară pe tot parcursul turneului”, a declarat pentru Reuters una dintre fanele prezente la eveniment.

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Fotbaliștii au ieșit pe treptele Palatului Regal pentru a saluta mulțimea, în timp ce Garda Regală a prezentat onorul.

Marele absent al festivităților a fost atacantul Erling Haaland, care a părăsit delegația mai devreme pentru a prinde un zbor. Astfel, el nu a mai participat la tradiționalul „Viking Row”, moment în care jucătorii și zecile de mii de suporteri au vâslit simbolic în același ritm, sub conducerea prințului moștenitor Haakon, care a ținut ritmul la tobă.

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim ????? (@joakial_) July 13, 2026

Sărbătoarea a continuat cu o paradă într-un autobuz descoperit prin centrul orașului Oslo. La un moment dat, mulțimea a fost atât de numeroasă încât autobuzul a fost nevoit să oprească și chiar să dea cu spatele, în timp ce poliția încerca să elibereze traseul.

Suporterul Nicolai Sivesind, venit special la Oslo pentru festivități, a declarat că performanța echipei a depășit toate așteptările. „Parcursul echipei Norvegiei la această Cupă Mondială este mult peste tot ce mi-aș fi imaginat. Cred că toată țara ar trebui să îi felicite pentru ceea ce au realizat”, a spus acesta.

Parada a avut și un moment amuzant, când autobuzul descoperit a fost oprit de cablurile suspendate deasupra străzii. Jucătorii, care stăteau în picioare pe puntea superioară și salutau fanii, au fost nevoiți să se așeze pentru ca vehiculul să poată trece. Ironia situației nu a trecut neobservată. După eliminarea din sferturile de finală, selecționerul Ståle Solbakken susținuse că mingea ar fi atins un cablu al camerei video înainte ca Jude Bellingham să înscrie golul egalizator pentru Anglia. FIFA a negat însă în repetate rânduri că mingea ar fi atins vreun cablu înainte de faza golului.

Parada s-a încheiat în Piața Primăriei din Oslo, după un traseu de aproximativ 1,3 kilometri, unde zeci de mii de suporteri îi așteptau în continuare pe jucători. „Nu cred că cineva și-a imaginat așa ceva. Sprijinul pe care l-am primit atât în Statele Unite, cât și acasă, în Norvegia, a depășit orice așteptare. A fost absolut incredibil”, a declarat căpitanul Martin Ødegaard pentru postul public NRK.