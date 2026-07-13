"Trump a lipsit din motive de securitate?". Şeful FIFA a explicat de ce preşedintele SUA nu a asistat la niciun meci de la CM 2026

Şeful FIFA a explicat de ce preşedintele SUA nu a asistat la niciun meci de la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că președintele SUA, Donald Trump, a fost prea ocupat pentru a asista la meciurile Cupei Mondiale 2026, dar a confirmat că acesta va fi prezent la finală. Deși a jucat un rol important în perioada premergătoare turneului din acest an, Trump nu a fost văzut la niciun meci, notează Mirror.

În timp ce febra fotbalului a cuprins America de Nord pe fondul unui turneu palpitant desfășurat în Statele Unite, Mexic și Canada, Trump nu a urmărit niciun meci, la stadion. Nu este sigur 100% nici dacă va asista la finala din 19 iulie, iar până în prezent, Casa Albă nu a oferit nicio explicație pentru absența preşedintelui SUA de la meciuri.

Președintele FIFA, Infantino, care a avut o relație cordială cu Trump a oferit o explicație pentru faptul că acesta din urmă, în vârstă de 80 de ani, nu a asistat până acum la niciun meci.

Întrebat dacă motive legate de securitate ar sta la baza absenței constante a lui Trump, el a răspuns: „Nu, nu. Presupun că mai are și alte lucruri de făcut”.

"Când va merge la stadion, oamenii se vor întreba: «Ce caută el la stadion când se întâmplă atâtea lucruri în lume?» Sunt în permanență în legătură cu el și cu administrația sa, care face o treabă excelentă în privința Cupei Mondiale", a mai spus Infantino.

Oficialul elvețian a fost întrebat și despre implicarea lui Trump în ceremonia finalei Cupei Mondiale 2026. Președintele SUA a participat, după cum se știe, la festivitatea de premiere de anul trecut, de la Cupa Mondială a Cluburilor, rămânând pe scenă în timp ce jucătorii lui Chelsea sărbătoreau cucerirea trofeului. De asemenea, este prevăzut ca Donald Trump să ia parte și la ceremonia din acest an.

„Sperăm să înmânăm trofeul împreună în finală. Acesta a fost întotdeauna planul, și așa s-a procedat mereu în trecut, ca președintele țării gazdă a finalei să înmâneze trofeul alături de președintele FIFA", a mai afirmat Infantino.

Trump a confirmat în ianuarie 2025 că dorește să asiste la „mai mult de un” meci din cadrul Cupei Mondiale 2026, după ce a înființat un grup de lucru pentru organizarea turneului.

„Cu siguranță aș vrea să merg la mai mult de unul”, a spus el. „Vom face un tur al meciurilor.”