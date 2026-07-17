Apple a depășit Nvidia, devenind cea mai valoroasă companie din lume

<1 minut de citit Publicat la 19:23 17 Iul 2026 Modificat la 19:23 17 Iul 2026

Capitalizarea bursieră a Apple a atins 4.880 miliarde de dolari / Foto: Getty Images

Grupul informatic american Apple a depășit vineri producătorul de cipuri AI Nvidia, devenind cea mai valoroasă companie din lume, recâștigând prima poziție în timp ce investitorii evaluează dezvoltarea tehnologiilor AI (inteligența artificială), transmite Reuters, citat de Agerpres.

Capitalizarea bursieră a Apple a atins 4.880 miliarde de dolari, după o creștere semnificativă a acțiunilor, în timp ce titlurile Nvidia au scăzut cu 3,5%, iar capitalizarea sa bursieră era de 4.860 miliarde de dolari.

Schimbarea clasamentului ilustrează faptul că investitorii se concentrează și spre alți beneficiari ai boom-ului AI.

Apple ajunge din nou pe primul loc pentru prima dată din aprilie 2025.

„Apple este percepută ca o codașă în cursa AI deoarece nu face cheltuieli pentru a dezvolta modele, dar acum opiniile s-au modificat”, a apreciat Toni Meadows, analist la BRI Wealth Management.