Datoriile Damen Mangalia au crescut cu 101 milioane de lei de când e în faliment, ajungând la 2,3 miliarde

2 minute de citit Publicat la 10:11 04 Noi 2026 Modificat la 10:11 04 Noi 2026

Rheinmetall a anunţat că la Şantierul Naval Mangalia vor fi construite navale civile şi militare. Foto: Șantierul Naval Mangalia / Facebook

Datoriile total acceptate generate de Damen Mangalia au crescut cu 101 milioane de lei de când a fost declarat falimentul, în aprilie 2026, atingând suma de 2,3 miliarde de lei, potrivit News.ro. Mai mult, această sumă ar putea crește, deoarece luna octombrie nu a fost închisă din punct de vedere contabil. Vânzarea șantierului naval acoperă doar o treime din aceste datorii.

Vânzarea Damen Mangalia către Rheinmettal pentru suma de 138 de milioane de euro nu rezolvă problemele financiare ale companiei. Bugetul de stat ori cel local şi salariaţii ar avea de primit aproximativ 300 de milioane de lei, jumătate din valoarea tranzacţiei.

News.ro relatează că, potrivit ultimului Raport de activitate intermediar, întocmit de lichidatorul judiciar CITR, datoriile curente la data de 30 septembrie 2026 se ridicau la 101 milioane lei și ar putea crește.

„Luna octombrie nu a fost închisă din punct de vedere contabil, evoluţia datoriilor curente la nivelul acestei luni urmând să fie prezentată în raportul de activitate următor”, se arată în Raportul de Activitate Intermediar, document consultat de News.ro.

Raportul a detaliat datoriile acumulate după data de 28 aprilie 2026, când Tribunalul Constanţa a decis falimentul şantierului, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar.

Damen Mangalia a ajuns la datorii de 2,3 miliarde de lei

Așadar, noile datorii se adaugă celor 2,2 miliarde de lei deja acceptate. În cazul în care va fi finalizată vânzarea către Rheinmetall, pentru 138 de milioane de euro, doar o treime din creanţe vor fi acoperite.



Până în prezent compania germană a achitat doar 10% din valoarea tranzacţiei, respectiv cea stipulată pentru a putea participa la licitaţie.

Cea mai mare parte a datoriilor, strânse în perioada falimentului, de 101 milioane de lei o reprezintă:

73,8 milioane de lei, către fondul de garantare;

12,2 milioane de lei, către bugetul de stat;

3,4 milioane de lei, către salarile angajațiilor;

5,1 milioane lei în taxe salariale;

4,3 milioane de lei pentru plăți către furnizorii de servicii şi materiale;

Aproximativ 100 de angajați mai lucrează în acest moment la Damen Mangalia și au rolul de a asigura întreținerea și paza. Restanțele salariale actuale îi vizează pe ei, potrivit liderului sindical, Laurenţiu Gobeajă.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvenţă pe 19 iunie 2024, la solicitarea companiei-mamă, Damen Holding B.V., ce reclama 69,5% din totalul datoriilor consemnate atunci. Alături de firmele din grup, controla aproximativ 85% din creanţe.



În total, conform documentelor citate de News.ro, după finalizarea tranzancției de vânzare a Damen Mangalia, bugetul de stat sau local ar avea de primit cel puţin 260 de milioane de lei iar salariaţii ar avea de încasat cel puţin 33 de milioane de lei. Conform legii, ambele categorii au prioritate în faţa celorlalţi creditori.



Cu un total de aproximativ 300 de milioane de lei, la care se mai pot adăuga alte datorii cumulate în lunile octombrie şi noiembrie (până la eventuala preluare de către Rheinmetall, nefinalizată încă), bugetul de stat ori local şi salariaţii ar putea încasa aproape jumătate din valoarea tranzacţiei de 138 de milioane de euro.