De ce sunt orașe unde nu se mai găsesc benzină și motorină la pompe: „Avem probleme autogenerate de incompetența legiuitorului nostru”

Benzina şi motorina s-au scumpit din nou, după ce, săptămâna trecută, ajunseseră la preţuri sub pragul de 8 lei pentru un litru, în cazul benzinei. Foto: Getty Images

În mai multe orașe din țară nu există nici la această oră benzină și motorină la pompe. Criza vine după ce șoferii s-au grăbit să alimenteze mai ieftin, având în vedere cele câteva zile în care prețul carburanților s-a apropiat de opt lei, înainte să se scumpească din nou. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a explicat, la Antena 3 CNN, că această criză este consecința unor decizii „extrem de proaste” luate de Ministerul Energiei, care a ales să intervină în piață, obligând un comerciant să vândă mai ieftin decât restul pieței, ceea ce a creat dezechilibre majore.

Întrebat dacă faptul că sunt orașe unde nu se mai găsesc benzină și motorină la toate stațiile de alimentare reprezintă începutul unei penurii de combustibili, avocatul Gabriel Biriș a spus că este efectul distorsionării pieței de către Guvern, atunci când a decis să intervină ca să micșoreze prețurile la carburanți.

„Nu cred că e chiar vorba de o penurie. E vorba de o distorsiune a pieței apărută ca urmare a ordonanței 19, pe care eu am numit-o pentru declanșarea situației de criză nu declararea situației de criză. O ordonanță și norme de aplicare extrem de prost scrise care au obligat unul din comercianți să vândă mai repede decât restul pieței, distorsionând piața.

Evident că oamenii s-au îngrămădit să cumpere mai repede, e absolut firesc, de-asta rolul legiuitorului e să nu distorsioneze piața și am discutat acest lucru inclusiv la Consiliul Concurenței, ceea ce a dus, din cauza logsticii, la lipsă produs. Văd că acolo aveți inclusiv la benzină lipsă produs, asta e o noutate. Posibil să fie și probleme de aprovizionare cu produsul pentru că din păcate a fost pur și simplu fracturat lanțul de distribuție”, a explicat Gabriel Biriș.

Avocatul a adăugat că în nici într-un caz această criza „nu va evolua spre bine” și a criticat aspru Guvernul, în speță Ministerul Energiei, pentru măsurile pe care le-a adoptat după declanșarea crizei mondiale a petrolului în urma blocării Strâmtorii Ormuz.

„În niciun caz lucrurile nu vor evolua spre bine. Criza continuă, din păcate, Guvernul, Ministerul Energiei a luat exact măsurile care nu trebuiau luate și anume să stimuleze consumul de motorină prin reducerea accizei și cu efecte bugetare, Iar acum suportăm consecințele unor decizii extrem de proaste”, a explicat avocatul specializat în fiscalitate.

Gabriel Biriș a spus că, de exemplu, plafonarea adaosului comercial la media anului trecut a făcut ca unii comercianți să vândă în pierdere.

„Plafonarea adaosului la media anului trecut a creat dificultăți în a mai plasa comenzi pentru importuri pentru că atât timp cât ție ți s-a dublat costul de achiziție al motorinei fără taxe și ți se plafonează adaosul în lei la media anului trecut, practic se înjumătățește adaosul comercial și atunci vinzi în pierde și nimeni nu vrea să vândă în pierdere și atunci nu mai vinde. Asta se întâmplă”, a explicat avocatul.

Biriș a adăugat că o variantă mai bună ar fi fost eliminarea ICAS - impozitul specific pe cifra de afaceri - pe fiecare verigă din lanț și lăsată piața să funcționeze fără alte intervenții.

„Eu am tot spus și la CES și în discuțiile cu decidenți eliminați ICAS; impozitul ăla suplimentar care se aplică pe fiecare verigă din lanț și lăsați piața să funcționeze. Ei au ales o altă cale, s-au băgat în piață, au distorsionat piața și acum pe lângă problemele generate de criza din Golf, avem probleme autogenerate de incompetența legiuitorului nostru”, a precizat Biriș.