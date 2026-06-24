Doar 40% din joburi au salariul afişat, la două săptămâni după aplicarea noii legi. Care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă

Mulți angajatori din România nu afișează salariile la ofertele de recrutare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Doar 40% dintre locurile de muncă au salariul afişat, la două săptămâni după intrarea în vigoare a legii transparenţei salariale, ceea ce reprezintă peste 6.600 de joburi, arată datele unei platforme de recrutare online, potrivit Agerpres.

Intrarea în vigoare a noilor reguli privind transparenţa salarială presupune obligativitatea comunicării salariului înainte de interviu.

Potrivit Roxanei Drăghici, directoarea de Vânzări a eJobs România, numărul posturilor care includ informaţii despre salariu a crescut cu cel mult 5% după aplicarea noii legislaţii, intrată în vigoare la data de 7 iunie.

Domeniile cu cele mai multe oferte cu salariu afișat

„Angajatorii încă se acomodează cu noua lege şi cu felul în care trebuie să se raporteze la comunicarea salariilor, aceste noi reguli introduse prin directiva europeană fiind una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în legislaţia muncii”, a spus Drăghici, într-un comunicat de presă, transmis miercuri Agerpres.

De la intrarea în vigoare a legii şi până în prezent, aproximativ 4.000 de posturi au fost publicate cu salariul menţionat în anunţul de angajare. Cele mai multe astfel de oferte sunt în sectorul serviciilor, urmate de retail şi transport/logistică. Domeniile construcţiilor, producţiei şi turismului se află, de asemenea, printre cele mai deschise în ceea ce priveşte afişarea salariilor.

Locurile de muncă cu cele mai mari salarii

Conform datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariile medii nete sunt de aproximativ 4.500 de lei în Servicii şi Turism, de 4.600 de lei în Retail, de 5.000 de lei în Transport şi Logistică, de 5.300 de lei în Producţie, şi de 6.000 de lei în Construcţii.

Pe de altă parte, în domenii precum servicii financiare, IT/telecom, marketing, consultanţă, unde ponderea poziţiilor pentru specialişti sau candidaţi cu experienţă este mai mare, există o înfrânare a tendinţei de a comunica salariile în anunţ, susţin reprezentanţii platformei.

În aceste domenii, doar 20% dintre joburile cu salariul afişat publicate după data de 7 iunie sunt destinate candidaţilor cu experienţă de peste cinci ani sau poziţiilor de management.

În aceste cazuri, mediile salariale sunt mai mari, respectiv de 5.000 de lei pentru Servicii financiare, 5.500 de lei pentru Marketing, 5.900 de lei pentru Consultanţă sau 8.000 de lei pentru IT.

Datele citată arată că anunţurile care includ salariul atrag cu aproximativ 40% mai multe aplicări decât cele fără informaţii salariale. Reprezentanţii platformei de recrutate susţin că filtrul dedicat salariului este folosit tot mai frecvent de către candidaţi, în condiţiile în care remuneraţia a redevenit principalul criteriu luat în calcul la alegerea unui loc de muncă.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile aproximativ 17.000 de locuri de muncă, iar pe platforma iajob.ro, dedicată recrutării rapide, alte 6.000 de posturi.