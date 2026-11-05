Guvernul pregătește noi măsuri în energie. Luca Niculescu i-a cerut lui Chisăliţă un raport pentru un mix energetic mai eficient

1 minut de citit Publicat la 11:59 05 Noi 2026 Modificat la 11:59 05 Noi 2026

Guvernul pregătește noi măsuri în energie. Foto: Getty Images

Premierul Luca Niculescu a anunţat joi că i-a solicitat ministrului Energiei, Dumitru Chisăliţă, un raport în baza căruia Guvernul să adopte un pachet de măsuri pentru o mai bună punere în valoare a mixului energetic, informează Agerpres.

"Energia este, după cum ştiţi, una din temele principale de interes pentru investitori, este importantă pentru nivelul nostru de competitivitate şi atractivitate economică, este foarte, foarte importantă pentru români.

Ca urmare, i-am cerut domnului ministru al Energiei să pregătească un raport pe baza căruia, împreună cu reprezentanţii celorlalte ministere implicate, să venim cu un pachet de măsuri în care să punem mai bine în valoare mixul nostru energetic", a declarat Luca Niculescu, în cadrul şedinţei de Guvern.

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Programul de guvernare are în vedere concesionarea a trei perimetre pentru dezvoltarea de proiecte de producţie a energiei electrice offshore, iar pentru investitor două lucruri trebuie să fie clare de timpuriu, respectiv condiţiile concesiunii şi posibilitatea de a transporta la ţărm energia produsă, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, miercuri, pentru Agerpres.

"Prin Hotărârea Guvernului nr. 664/2026 a fost aprobată lista perimetrelor care pot fi concesionate, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 688/2026 au fost aprobate normele pentru concesionare, redevenţele şi taxele.

Programul de guvernare are în vedere trei perimetre, cu un potenţial de aproximativ 3.100 MW. Drumul de la desemnarea unui perimetru la producţie trece prin atribuirea concesiunii, măsurători de vânt şi studii ale fundului mării, evaluarea impactului asupra mediului, proiectarea racordării şi decizia de investiţie.

Pentru investitor, două lucruri trebuie să fie clare de timpuriu: condiţiile concesiunii şi posibilitatea de a transporta la ţărm energia produsă. Data unei proceduri sau a primei producţii trebuie raportată la calendarul oficial al fiecărei etape", a explicat Chisăliţă.