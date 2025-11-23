Marii contribuabili vor fi verificați cu ajutorul “roboților” ANAF. Adrian Nica: "Sunt mai mulți indicatori de risc"

2 minute de citit Publicat la 00:14 23 Noi 2025 Modificat la 01:53 23 Noi 2025

Adrian Nica: “Avem în acest moment 510 controale derulate la marile companii". FOTO: Hepta

Președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că verificările inspectorilor ANAF la marii contribuabili vor fi făcute în urma datelor furnizate de softuri, aflate încă în curs de implementare, care vor analiza mai mulți indicatori de risc.

“Avem în acest moment 510 controale derulate la marile companii. Toate aceste controale sunt generate ca urmare a unei analize de risc. Nu avem chiar un robot. Sunt mai mulți indicatori de risc implementați la nivelul ANAF în acest proces de digitalizare”.

Adrian Nica a mai spus că indicatorii nu vor face altceva “decât să ridice steaguri roșii pentru clarificarea anumitor aspecte”.

“Cu ajutorul acestor roboți, cum le spuneți, un soft care cuprinde mai multe criterii unde sunt predefiniți cu indicatori care ne permit să comparăm date, informații din situațiile financiare ale contribuabililor, cu ajutorul acestor aplicații pe care le-am implementat, fiind în continuare în procesul de implementare, ANAF urmărește să identifce contribuabilii cu un comportament inadecvat față de ANAF și dorește un mediu de afaceri curat”.

Adrian Nica a mai spus că în 2026 ANAF va începe să publice date clare despre controalele pe care le derulează.

Controalele vor viza și băncile

El s-a referit și la controalele care vor viza băncile, precizând că și până acum au existat verificări:

“Cât privește acțiunile pe care urmează să le derulăm în zona sistemului fiscal, ANAF desfășoară astfel de acțiuni prin structura de mari contribuabili, deoarece toate bănile din România sunt administrate la nivelul structurii de mari contribuabili și avem rezultate în sensul în care încăsăm și sume suplimentare, nu la fel de mediatizate și importante ca cel spus de dumneavoastră”, a precizat Adrian Nica.

ANAF a anunțat recent că va demara în următoarea perioadă controale la peste 500 de mari contribuabili din diferite domenii de activitate economică.

Noile controale vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

“Scopul acestor acțiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală”, transmite ANAF.

Ce spune Adrian Nica despre influencerii fără venituri declarate dar cu bolizi

Întrebat despre averile clanurilor interlope afișate pe rețelele de socializare, fără să existe venituri declarate în acest sens, șeful ANAF a spus:

“ANAF nu ține o evidență pe clanuri interlope, sunt alte instituții care le au în evidență. În ceea ce privește modul în care ANAF urmărește contribuabilii, există o evidență cu contribuabilii în ceea ce privește avere comparativ cu veniturile pe care aceștia le declară și vreau să vă spun că în perioada următoare, săptămâna viitoare, o să venim cu primele controale din zona aceasta, care nu sunt deloc de negliat.

Înainte de a veni cu rezultate e nevoie de muncă, iar colegii mei în partea aceasta de analiză de risc cu ajutorul softurilor implementate fac aceste analize pornind de la conturi bancare vs proprietăți”.

Adrian Nica a ținut să precizeze că ANAF nu derulează controale pe categorii la influenceri sau interlopi:

“Analiza de risc pe care o face ANAF pleacă de la proprietățile pe care persoanele le au comparativ cu veniturile pe care le declară, conturile pe care le folosesc”.

Amintim că ANAF va bloca conturile datornicilor, fără să-i mai anunțe pe oameni că sunt controlați. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizare a procedurii