Ministerul Finanțelor anunță că deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din PIB în primele 9 luni

Ținta de deficit este de 6,2% din PIB în acest an. Foto: Getty Images

În primele nouă luni ale anului 2026, deficitul a scăzut la 3,82% din PIB, în scădere cu 1,53 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Ministerul Finanțelor. În același timp, investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei, până la aproape 108 miliarde de lei, veniturile statului s-au majorat și cheltuielile au scăzut.

Ministerul Finanțelor a prezentat vineri, în şedinţa de Guvern, o notă privind execuţia bugetară în primele nouă luni ale anului 2026, situaţia fondurilor europene şi a PNRR.



Alexandru Nazare a declarat că reducerea deficitului bugetar cu 1,53 puncte procentuale în primele nouă luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025, a fost însoţită de creşterea investiţiilor publice cu peste 25 de miliarde de lei, până la aproape 108 miliarde de lei.



„România nu mai poate măsura succesul investiţiilor publice doar în miliarde de euro anunţate, contracte semnate sau jaloane bifate. Trebuie să măsurăm ce am construit efectiv cu aceşti bani, ce am schimbat în funcţionarea statului şi ce beneficii concrete au ajuns la cetăţeni şi în economie.

În primele nouă luni ale anului am redus deficitul bugetar cu 1,53 puncte procentuale faţă de anul trecut şi, în acelaşi timp, am crescut investiţiile publice cu peste 25 de miliarde de lei, până la aproape 108 miliarde de lei. Este dovada că disciplina bugetară şi dezvoltarea nu se exclud. Dimpotrivă, una fără cealaltă nu poate fi sustenabilă”, a precizat ministrul interimar al Finanțelor.



Ministrul a precizat că trebuie anunţat şi ceea ce urmează, pentru că „nu putem continua să angajăm cheltuieli astăzi şi să lăsăm nota de plată guvernelor şi generaţiilor de mâine”.



„Nu putem confunda absorbţia fondurilor europene cu dezvoltarea şi nici îndeplinirea formală a unor jaloane cu reforma reală a statului. De aceea, vom evalua riguros, investiţie cu investiţie, ce s-a realizat, ce poate fi finalizat, ce obligaţii financiare au rămas şi din ce surse pot fi acoperite. Banii europeni trebuie folosiţi cu prioritate acolo unde putem obţine rezultate concrete, nu pentru a alimenta noi promisiuni fără finanţare”, a mai spus el.



Ministrul interimar al Finanţelor a atras atenţia că România trebuie continuată consolidarea fiscală în 2027, în condiţiile în care ţinta de deficit bugetar pentru acest an este de 6,2% din PIB.



„Avem o ţintă de deficit de 6,2% din PIB în acest an şi obligaţia de a continua consolidarea în 2027. Bugetul anului viitor nu trebuie să fie un inventar al promisiunilor politice, ci un buget al responsabilităţii, al investiţiilor prioritare şi al rezultatelor. Aceasta este şi miza reformei pe care o propun pentru programarea şi finanţarea investiţiilor publice: să punem ordine în angajamentele statului, să folosim inteligent fiecare sursă de finanţare şi să alegem proiectele care produc cea mai mare valoare pentru economie şi pentru cetăţeni”, a afirmat Nazare.



Potrivit MF, în primele 9 luni ale anului 2026, veniturile totale au însumat 522,07 miliarde de lei în creştere cu 11,8% (an/an). Exprimate ca procent din PIB, veniturile au înregistrat o creştere cu 1,03 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025, de la 24,4% din PIB la 25,4% din PIB.



Pe de altă parte, cheltuielile totale în sumă de 600,59 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 5,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile în primele 9 luni ale anului 2026 au înregistrat o scădere cu 0,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025, de la 29,7% din PIB la 29,2% din PIB.



În ceea ce priveşte PNRR, România a încasat până în prezent din PNRR 13,27 miliarde de euro, aproximativ două treimi din valoarea Planului: 8,95 miliarde euro granturi şi 4,32 miliarde euro împrumuturi. Suma include şi cei 301,2 milioane de euro încasaţi la 9 octombrie 2026 pentru ţintele şi jaloanele suspendate din cererea de plată nr. 3.



MF precizează că mai sunt de încasat 6,43 miliarde de euro, din care 2,08 miliarde de euro din cererea de plată nr. 5, aflată în evaluare la Comisia Europeană şi 4,35 miliarde de euro din cererea de plată nr. 6, cererea finală, depusă la 30 septembrie 2026.



Decizia Comisiei Europene este aşteptată până la 20 noiembrie 2026