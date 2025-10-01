Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, la iarnă facturile vor fi şi mai mari

Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, la iarnă facturile vor fi şi mai mari. FOTO: Getty Images

Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, iar la iarnă facturile ar putea fi şi mai mari. Ministrul Energiei dă vina pe vechea administraţie care a negociat prost cu Comisia Europeană și a închis capacităţile de producţie.

Cu alte cuvinte, acum, energia pe care am pierdut-o o cumpărăm de la alții, dar mult mai scump. Aceste importuri scumpe se văd în facturi, mai ales de când nu mai există plafonarea prețurilor la energia electrică.

De exemplu, dacă înainte plăteam o factură de de 63 de lei pentru mai puțin de 100 de kwh, acum plătim aproape dublu pentru același consum, adică aproape 200 de lei.

Cu cât de apropie iarnba, facturile noastre ar putea fi și mai usturătoare. Concret, pentru o factură pentru un apartament de 2 camere se plătește acum suma de aproape 200 de lei, în condițiile în care în iunie se plăteau 62 de lei. A contribuit și creșterea consumului generată de caniculă, însă cel mai important motiv al creșterii facturii este creșterea pretului pe kwh.

Dacă presupunem că în apartament sunt multe utilități ce depind de energie electrică (boilere, plite electrice, încălzire în pardoseală ori radiatoare) atunci cand vine frigul consumul poate ajunge cu ușurinta la 200 kwh, mai ales că lumina în casă se va aprinde mult mai repede odată cu scurtarea zilei.



Acum unele companii vin cu tarife dinamice, adică să plătim mai puțin când producem multă energie. În loc de 1,41 lei/kwh prețul scade la 0,89 lei/kWh pentru un consumator rezidențial din București între orele 11:00-14:59.

Însă, indiferent de soluțiile găsite de companii, problemele de la bază nu dispar. Facturile românilor ar trebui să scadă, însă doar în a doua jumătate a anului 2026. Este declarația premierului Ilie Bolojan, care a evidențiat faptul că sectorul energetic se confruntă cu mari probleme. Premierul a vorbit și despre câteva soluții. Premierul spune că "avem câteva probleme de sistem pe care le-am neglijat în acești ani". În primul rând, trebuie să terminăm hidrocentralele pentru a suplimenta cap de productie. De anul viitor, în a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă pentru că vor intra în funcțiune unități de stocare a energiei, produsă de fotovoltaice.

De ce este importantă stocarea, o problemă reală a industriei? Pentru că noi, la orele de prânz, avem o supraproducție de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care, practic, o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacități energetice, avem o cerere mare de curent scump pe care îl importăm, iar întotdeauna seara, importurile de energie sunt foarte scumpe.



Pentru facturile la gaz, încă funcționează schema de plafonare până la 1 aprilie 2026. Totuși, în marja schemei de plafonare, tot vor exista creșteri de preț la iarnă.