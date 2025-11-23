Șeful ANAF: Încasările au crescut cu 20%, în trei luni, ca urmare a acțiunilor în zona HoReCa

1 minut de citit Publicat la 01:49 23 Noi 2025 Modificat la 01:54 23 Noi 2025

Controalele ANAF vor viza în perioada următoare 80 de firme din HoReCa. Sursa foto: Getty Images

Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat sâmbătă seara la Antena 3 CNN că încasările la buget de la companiile care activează în zona HoReCa au crescut în ultimele luni cu 20%. Controalele ANAF vor viza de asemenra în perioada următoare 80 de firme din acest sector.

“E mult sau puţin nu vreau să comentez eu, dar acţiunile noastre continuă. Colegii mei au anunţat că vor fi vizate 80 de companii din HoReCa care nu au înţeles mesajul de conformare voluntară”, a precizat Adrian Nica.

”Avem şi un exemplu cu o astfel de firmă care a cumpărat marfă, să spunem, de 100 de lei şi a reuşit minunata performanţă să vândă doar de 20 de lei. Toate aceste persoane vor fi vizitate de structurile anti-fraudă şi se vor lua măsuri”, a mai spus șeful ANAF.

El a precizat că instituţia pe care o conduce nu are competenţe în zona penală, spre deosebire de structurile anti-mafia din Italia, care au ”această posibilitate”.

Șeful ANAF a mai spus că în urma controaleor la marile companii, încasările au crescut. ”Încasările au crescut, iar planul ANAF a fost depăşit”, a spus preşedintele ANAF.

ANAF folosește frecvent notificarea pentru conformarea voluntară

Amintim că Adrian Nica a declarat, la un eveniment organizat de Antena 3 CNN sub platforma Conferințele Income Magazine Corporate, că ANAF folosește destul de des notificarea pentru conformarea voluntară, unde contribuabilii de bună credință nu sunt vizitați de echipele de control, ci clarifică în sistemul electronic aspectele identificate.

Cât privește încasărie în urma creșterii TVA, acestea au crescut, potrivit datelor parțiale, a mai precizat șeful ANAF:

„În acest moment avem doar o lună și nu aș vrea să dau cifre, dar pot confirma că a crescut. Este la nivelul așteptărilor noastre. După ce vom încheia un ciclu de trei luni, vom comunica public, dar colectarea este încurajatoare.”

Adrian Nica, a explicat că instituția folosește frecvent notificările de conformare voluntară pentru contribuabilii considerați de bună credință, în ideea reducerii interacțiunilor directe cu echipele de control și clarificării situațiilor fiscale în mediul electronic.