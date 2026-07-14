"Situația României e atât de paradită. Plătim dobânzi de Africa". Un economist de top avertizează că suntem deja, de facto, în "junk"

Economist: "Eu cred că degeaba ne speriem noi, pentru că, de jure, noi nu suntem în junk. FOTO: Profimedia Images

Economistul Adrian Mitroi avertizează că România este deja tratată de piețele financiare ca un stat aflat în categoria "junk", chiar dacă agențiile de rating nu au retrogradat oficial țara, până acum. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, acesta a susținut că dobânzile foarte mari la care se împrumută statul reprezintă un "vot continuu de blam" al investitorilor și a avertizat că nivelul de trai va continua să scadă în lipsa unor reforme economice profunde.

"Eu cred că degeaba ne speriem noi, pentru că, de jure, noi nu suntem în junk. Noi suntem de facto în junk, pentru dobânzile absolut punitive pe care le plătim. O spun în glumă sau mai în serios, sunt dobânzi de Africa. România este istoric blamată pe silent de către piețele financiare, cu dobânzi absolut neverosimile, de două ori și jumătate față de media țărilor cu care ne-am compara, inclusiv oaia neagră de la vestul nostru.

Este un vot continuu de blam, un cartonaș nici măcar galben, ci portocaliu, pe care băncile internaționale și finanțatorii îl dau politicilor macroeconomice. Că noi ne prefacem, că ascundem sub preș, asta e altceva".

Economistul precizează că cel mai probabil agențiile vor menține ratingul de țară al României, dar asta nu va însemna o îmbunătățire a situației economice:

"Faptul că România se finanțează la o datorie publică absolut exorbitantă, probabil suntem în jur de 62%, este un subiect care, paradoxal, nu este în prima linie a analizelor agențiilor de rating. Ele se uită la deficitul de cont curent, la deficitul bugetar. Ele cred că ne vor acorda această clemență. Da, rămânem la același rating pentru că suntem prea importanți în anturajul financiar internațional. Dar dacă rămânem, nu este o mare victorie, și dacă ne ducem în junk, nu este o mare pierdere.

Noi oricum funcționăm cu un singur piston. Și care știți că e, nu are? Nici vorbă de optimism, nu avem nici interes, nici capacitate. Ați văzut a câta mia oară se întâlnesc. Și dacă se vor tot întâlni, nu vor găsi soluții practice economice. Și dacă o să vedem evenimentul acela de lebădă neagră, de alegeri cu anticipație, nici ăla nu va rezolva situația fundamental.

Situația României e atât de complicată și lăsată fără soluții. România a fost un stat rupt fundamental în modelul de creștere, decapitalizat, fără infrastructură, fără rezerve, fără politici sănătoase macroeconomice contraciclice".

O corecție profundă, singura opțiune disponibilă a României

Adrian Mitroi a mai precizat că situația economică precară a României pe piețele financiare va lovi în nivelul de trai al românilor, în special al celor cu venituri mici:

"Nu mai avem soluții decât într-un singur fel: al unui pendul, al schimbării nivelului de trai. Noi vom continua să reducem nivelul de trai, prin presiune pe curs. Astăzi a fost o zi grea pentru leul românesc și va continua, dar nu substanțial. Avem o bancă centrală puternică, dar nu uitați că rezervele acelea cumpără deficitul altor țări bine aspectate și care plătesc 2% pe deficitul ăla. Noi, pentru deficit, trebuie să plătim 7%. Ăsta e prețul pe care îl plătim pentru stabilitatea leului, cu o inflație medie anuală de 7-8%, ușor în scădere, dar cu o scădere economică substanțială.

Singura soluție și dacă rămânem în investment grade, tot o scădere substanțială, profundă a nivelului de trai, o decapitalizare profundă a societății, mai ales a clasei sărace, vom avea".

Economistul mai precizează că România are o singură opțiune pentru a ieși din criză, o corecție fundamentală:

"Situația României, fundamental și structural, este atât de paradită, e un cuvânt potrivit academic, încât niciun politician, niciun partid, nicio combinație nu pot să găsească magia la o supraîndatorare la sfârșitul anului de 67-68%, finanțată cu 7%, cu dobânzi de Republica Burundi.

Nu mai avem nici soluții de data asta și nu vă mai uitați la politicieni. Politica economică a României e condusă doar de cifre, loc de întors nu este substanțial. Situația este de nerezolvat decât într-un singur sens: o corecție fundamentală. Am ales așa politic, am ales politici economice, stăm de 10 ani în această prociclicitate toxică".

Agențiile încep primele evaluări

Precizările economistului vin în contextul în care începe evaluarea României pentru ratingul de ţară. Agenţiile pun sub lupă economia țării, iar fără banii din PNRR am putea fi retrogradaţi. România riscă să piardă 4,5 miliarde de euro dacă legile restante nu sunt trimise în Parlament și nu sunt adoptate la timp.

Astfel, economia românească este pusă sub lupă. Vom vedea dacă există într-adevăr un risc crescut de retrogradare, pentru că, în repetate rânduri, atât Fitch, cât și S&P, dar și celelalte agenții de rating au atras atenția că stabilitatea politică este esențială pentru păstrarea ratingului de țară. Mai mult, pe lângă această stabilitate, s-a vorbit și despre nevoia de a aduce în țară bani europeni.