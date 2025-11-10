Autostrada A1 avansează. Imagini cu noile tuneluri săpate prin metoda austriacă de înaltă precizie. Care este stadiul șantierului

2 minute de citit Publicat la 18:06 10 Noi 2025 Modificat la 18:06 10 Noi 2025

Șantierul a ajuns la 44% și trebuie încheiat până în decembrie 2026. FOTO: Captură video / Cristian Pistol

Lucrările la șantierul Autostrăzii A1 avansează, autoritățile precizând luni că a fost finalizată străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul de deplasare Lugoj - Deva (calea 1). La sfârşitul lunii iulie, s-a realizat şi străpungerea galeriei de pe calea 2 (sensul Deva-Lugoj). Șantierul a ajuns la 44% și trebuie încheiat până în decembrie 2026.

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a precizat că forajele pentru aceste galerii au fost realizate prin metoda austriacă, un proces tehnic de înaltă precizie. Pe de altă parte, pentru tunelul de la Poiana, de pe secțiunea 3 a A1 va fi folosită o altă metodă. Săpăturile vor fi realizate cu o instalație TBM, acea "cârtiță" care se află în drum spre Portul Constanța.

"A fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea de autostradă Margina - Holdea (A1)! Astăzi, străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul de deplasare Lugoj - Deva (calea 1), a fost finalizată, după ce, la sfârşitul lunii iulie, s-a realizat şi străpungerea galeriei de pe calea 2 (sensul Deva-Lugoj)”, a precizat directorul CNAIR pe Facebook, potrivit Agerpres.

Lucrările continuă la Tunelul 1

La întregul tunel pe sensul de deplasare Lugoj - Deva continuă lucrările de excavare, căptuşeală, armare, cofrare, betonare fundaţie radier, a mai precizat Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, asocierea de constructori din România şi Bosnia (Spediion UMB-Euro Asfalt) a ajuns la un progres de 44% pe întreg şantierul, iar în acest moment lucrările se concentrează pe finalizarea altor două secţiuni importante: Tunelul 2 şi Tunelul Cut&Cover.

"La Tunelul 2, la galeria dreaptă s-au forat 445 metri din 1.985 metri, iar la galeria stângă s-au forat 447 metri din 1.825 metri. La Tunelul Cut&Cover, la galeria dreaptă s-au forat 143 metri din 302 metri, iar la galeria stângă s-au forat 219 metri din 228 metri. Peste 750 de muncitori şi 200 de utilaje sunt mobilizaţi în continuare pentru a asigura finalizarea lucrărilor în termenul stabilit. La finalul anului 2026, după finalizarea construcţiei acestei secţiuni (9,13 km), vom putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.", a adăugat Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, contractul pentru proiectare şi execuţie, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin PNRR.

Amintim că Autostrada A1 Sibiu-Pitești are o lungime totală de 122 km, este în curs de execuție și a fost împărțită în cinci secțiuni.

Secțiunea 1 (Boița – Centura Sibiului) a fost deschisă traficului pe 19 decembrie 2022, în timp ce restul secțiunilor (de la 2 la 5) sunt fie în construcție, fie în diverse etape de licitație și proiectare. Secțiunea 5 (Curtea de Argeș – Pitești) a fost finalizată și deschisă în 2025.