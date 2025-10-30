Autostrada A1, în linie dreaptă. Șantierul autostrăzii care străbate Carpații, finanțat în urma unui împrumut de 1 miliard de euro

România împrumută 1 miliard de euro pentru a construi Autostrada A1 Sibiu-Piteşti. Foto: Facebook/Cristian Pistol

România împrumută 1 miliard de euro pentru a construi Autostrada A1 Sibiu-Piteşti. Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare rambursabilă dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, după ce un prim contract de finanţare, tot în valoare de 500 milioane euro, a fost semnat între România şi BEI în data de 8 octombrie 2025.

Realizarea autostrăzii Sibiu-Pitești a fost aprobată prin hotărâre de guvern în 2019, iar proiectul are o lungime totală de 122 km.

Proiectul a beneficiat de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și este inclus și în Programul Transport 2021-2027, valoare alocărilor financiare totale din fonduri externe nerambursabile fiind de aproximativ 9,27 miliarde lei (reprezentând circa 1,83 miliarde euro). Diferența, până la concurența valorii totale, urmează a fi acoperită de la bugetul de stat.

Atât împrumutul deja contractat cu BEI, cât și al doilea împrumut în valoare de 500 milioane euro vor sprijini autoritățile române în acoperirea contribuției necesare de la bugetul de stat, prin finanțarea deficitului bugetului de stat creat pe parcursul implementării proiectului.

Data limită de tragere a împrumutului este de 3 ani de la data semnării contractului de finanțare, iar împrumutul va fi tras în maxim 10 tranșe, fiecare în valoare de minim 50 milioane euro. Împrumutul urmează a fi acordat pe o perioadă de până la 27 de ani, termen valabil pentru opțiunea de rambursare în mai multe rate, respectiv 16 ani în cazul rambursării într-o singură tranșă.

Cât de complexe sunt lucrările la Autostrada A Sibiu-Pitești

Amintim faptul că Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a explicat cât de complexe sunt lucrările pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești.

Aceasta are o lungime totală de 122 km, este în curs de execuție și a fost împărțită în cinci secțiuni. Secțiunea 1 (Boița – Centura Sibiului) a fost deschisă traficului pe 19 decembrie 2022, în timp ce restul secțiunilor (de la 2 la 5) sunt fie în construcție, fie în diverse etape de licitație și proiectare. Secțiunea 5 (Curtea de Argeș – Pitești) a fost finalizată și deschisă în 2025.

Potrivit lui Ionel Scrioșteanu, secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii A1 prevăd lucrări de infrastructură cum nu s-au mai realizat în România.