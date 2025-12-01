Blocaje pe șantierul feroviar Brașov-Sighișoara. Când vor fi gata lucrările la calea ferată ce asigură legătura Capitalei spre Curtici

Linia Brașov – Sighișoara reprezintă un tronson crucial de 110 km. FOTO: Asociația Pro Infrastructură/Facebook

Sunt blocaje majore pe șantierul lucrărilor de modernizare a liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara, atrage atenția Asociația Pro Infrastructură (API). Lucrările ar putea fi gata după anul 2030, deși contractele au fost semnate în 2020, având termen de 4 ani.

Linia Brașov – Sighișoara reprezintă un tronson crucial de 110 km care acum paralizează legăturile Capitalei și Brașovului spre Curtici, Cluj Napoca și tot nord-vestul țării.

„Din cei 110 km, peste 60 km vor fi pe 15 variante de traseu nou, la viteză 160 km/h. După 5 ani de contract, niciuna din variante nu este deschisă. Timpul actual de parcurs depășește 4 ore și, după ce șantierul e gata, trebuie să scadă la puțin sub o oră”, spun reprezentanții API.

Potrivit API, pe alte nouă loturi dintre Sighișoara și Ghioroc, timpii de implementare sunt între 8 și 10 ani.

API atrage atenția că actualul contract pe secțiunea Cața – Archita nu poate fi dus la bun sfârșit. Alunecările de teren majore declanșate de lucrări în 2021, la kilometrii 245, 248, 250 și 253, au rămas nerezolvate până azi.

„CFR refuză să-și asume aprobarea reproiectării propuse de către antreprenor, în condițiile în care proiectantul inițial nu mai există în România. Soluțiile necesare par a fi prea scumpe ca să încapă și este posibil să vedem scoaterea lor din contract și o re-licitare, similar ca pe Autostrada A3 la Nădășelu și Topa Mică. Deci încă 1-2 ani întârziere doar cu licitația, ce să mai vorbim de execuție”, spun reprezentanții API.

Ei solicită CFR să comunice de urgență ce planuri are pe această zonă grea.

Lucrări esențiale pe linia Brașov-Sighișoara sunt neîncepute

Mai mult, lucrările la variantele prin tunelurile Beia, Archita 1 și tunelul Archita 2 sunt neîncepute.

„Pe secțiunea Apața – Cața (Aktor, 33 km, mare parte pe linie nouă), ritmul de foraj al tunelurilor lungi lasă mult de dorit. După 5 ani, din cei 24 kilometri de galerie (12 km linie dublă) au fost forați puțin peste 5,5 km. Față de 23 iulie, tunelul Ormeniș (total 7 km) a progresat de la 1650 la 2065 m pe firul 1, respectiv de la 1820 la 2487 m pe firul 2″, detaliază cei de la API

Așadar, cel mai bine stă galeria 2: 670 de metri în 4 luni, aproximativ 3 m pe zi, mult sub cei 15 promiși de Aktor. În acest ritm, se va ajunge la 7 km în 3 ani, adică străpungere prin 2029 și trafic feroviar prin 2030, estimează API.

Amintim că străpungerea tunelului Mureni, o etapă esenţială în procesul de modernizare a liniei de cale ferată Braşov - Sighişoara, parte a Coridorului Rin-Dunăre, a fost finalizată, a anunțat în octombrie CFR Infrastructură. De asemenea, patru tuneluri au fost deja forate în munți de cele patru cârtițe ale companiei grecești Aktor care se ocupă de lucrare

Grecii execută și viaductul Măieruș, lung de 2 km, cu dublă traversare a Oltului.

“Ce altceva nu ne mai spune CFR? Planul inițial era să fie modernizată rapid porțiunea de platou Brașov-Apața, 30 km din care 9 pe trei variante noi. După 5 ani, Euroconstruct abia a ajuns la Bod, 12 km. Îngrijorător este că vedem progrese extrem de slabe pe porțiunile ușoare Bod-Feldioara și Feldioara-Măieruș. Calea ferată veche este practic neatinsă, cu excepția demontării unui fir”.

Potrivit API, rușinoasă este și situația din gara Brașov, una din cele mai importante din țară, care a fost ținută paralizată timp de 5 ani.

“Abia zilele trecute au fost redeschise liniile 1-3, după care vor urma lucrări (sperăm nu la fel de interminabile) pe liniile 4-6. În continuare se iese din stație spre București și Sighișoara pe câte un singur fir.

Arcada, antreprenorul responsabil pentru capătul Sighișoara-Archita (25 km din care 8,9 km pe patru variante noi) face progrese mai bune dar dificultatea lucrărilor este mult mai mare decât pe Brașov-Apața. Se circulă pe fir nou de la Sighișoara până la prima stație, Albești Târnava (6 km). Stația următoare, Vânători, are în capătul dinspre Brașov o variantă de traseu de 3,7 km care a avansat bine în 2025, cu speranțe de inaugurare în 2026”.

API califică “aberante” promisiunile oficiale CFR de finalizare în 2026-2027.

“Noi estimăm că abia prin 2030 vom circula pe linie nouă complet între Brașov și Sighișoara, din motivele analizate mai sus. Solicităm CFR să anunțe public, cu minim 6 luni înainte, datele prevăzute pentru deschiderea fiecăreia din cele 15 variante de traseu”.