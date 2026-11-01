Când va fi deschis traficul pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord. Anunțul CNAIR

1 minut de citit Publicat la 16:32 01 Noi 2026 Modificat la 16:32 01 Noi 2026

Se lucrează în continuare pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureştiului A0 Nord. Sursă foto: Facebook - CNAIR

Circulaţia pe lotul 3 al Autostrăzii Bucureştiului A0 Nord, între Afumaţi şi Pantelimon, va fi deschisă numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru siguranţa traficului, în prezent fiind în desfăşurare lucrări de montare a parapetelor de protecţie şi de realizare a marcajelor rutiere, potrivit unei postări publicate duminică pe pagina de Facebook a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Se lucrează şi astăzi pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureştiului A0 Nord, între Afumaţi şi Pantelimon. Echipele constructorului continuă lucrările de montare a parapetelor de protecţie şi de realizare a marcajelor rutiere, elemente esenţiale pentru siguranţa circulaţiei.

Deschiderea traficului se va face numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru circulaţia în siguranţă", se arată în postarea CNAIR.

De altfel, în urmă cu o săptămână, Horaţiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, preciza că începând cu data de 26 octombrie se va circula pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa.

Ulterior, CNAIR a transmis că nu va fi posibil acest lucru, deoarece „mai sunt lucrări de făcut”.

Consiliul Județean Ilfov a anunțat că circulaţia pe A0 Nord pe tronsoanele Afumaţi - Pantelimon - Cernica va avea loc până la finalul anului.

Lotul 3 al A0 Nord (Afumaţi - Pantelimon), construit de către antreprenorul chinez CCECC, avea un stadiu fizic de aproximativ 98,35%, în octombrie 2026.

Lungimea totală a acestui sector de drum este de 8,6 km (între DN2/Afumaţi şi DN3/Cernica-Pantelimon), iar valoarea contractului se ridică la aproximativ 398 milioane lei (fără TVA).