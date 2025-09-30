CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă. Care e motivul

1 minut de citit Publicat la 22:29 30 Sep 2025 Modificat la 22:29 30 Sep 2025

Zece trenuri nu vor circula pe această rută în perioada 14 - 17 octombrie 2025 / Sursa foto: Profimedia Images

Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă și retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară, a anunțat, marți CFR Călători.

„Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulație pe această rută.

Lucrările solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii CFR SA se vor desfășura zilnic, în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00”, se precizează în comunicat, notează Agerpres.

Următoarele trenuri CFR Călători nu vor circula:

R-M 7917 București Nord (plecare 09:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31);

(plecare 09:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31); R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) -Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11);

(plecare 09:50) -Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11); R-M 7920 Aeroport Henri Coandă (plecare 09:52) - București Nord (sosire 10:17);

(plecare 09:52) - București Nord (sosire 10:17); R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31);

(plecare 11:10) - Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31); R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) - București Nord (sosire 10:57);

(plecare 10:32) - București Nord (sosire 10:57); R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) - Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51);

(plecare 12:30) - Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51); R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) - București Nord (sosire 12:17);

(plecare 11:52) - București Nord (sosire 12:17); R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) - Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11); R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) - București Nord (sosire 13:37);

(plecare 13:50) - Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11); R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) - București Nord (sosire 13:37); R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) - București Nord (sosire 14:57).

Restul de 38 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulație prevăzut în Mersul trenurilor.

Compania recomandă călătorilor să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri.