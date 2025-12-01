Directorul CNAIR: Ziua Unirii, sărbătorită pentru prima dată printr-o infrastructură rutieră de mare viteză

Autostrada Moldovei. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

„Ziua Unirii este sărbătorită pentru prima dată printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care leagă Muntenia de Moldova şi Oltenia de Dobrogea”, a declarat luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, de Ziua Naţională a României.

„1 Decembrie 2025, Ziua Unirii, sărbătorită pentru prima dată printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care leagă Muntenia de Moldova şi Oltenia de Dobrogea!

Este prima sărbătoare naţională în care între cele două regiuni istorice, Muntenia şi Moldova, se circulă în regim de autostradă (A3 - A7) pe aproximativ 200 km între Bucureşti şi Focşani, iar până la finalul anului intenţionăm ca circulaţia să fie deschisă pe autostradă până la Adjud”, a precizat Pistol pe pagina sa de Facebook.

Totodată, acesta a arătat că, prin deschiderea circulaţiei şi pe ultimii 12 km ai DEx12, Craiova - Piteşti, este primul 1 Decembrie în care se circulă pe aproximativ 465 km de drum de mare viteză de la Craiova la Constanţa (DEx12 - A1 - A0 - A2).

„Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă o lecţie despre perseverenţă şi coeziune care astăzi ne este utilă şi necesară, iar eu, în calitatea de director general al CNAIR, sunt onorat să particip activ la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere care uneşte fiecare regiune istorică a ţării noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor!”, a scris directorul general al companiei de drumuri.