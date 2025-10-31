Estimări optimiste pentru Autostrada Bucureștiului A0: Șoferii ar putea circula pe un prim tronson din lotul 1 mai devreme cu 6 luni

1 minut de citit Publicat la 17:47 31 Oct 2025 Modificat la 17:47 31 Oct 2025

Lucrările la șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord avansează. FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Oficialii din Ministerul Transporturilor anunță că lucrările la șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord avansează, iar șanterele, pe anumite sectoare, sunt în avans față de graficul contractat. Astfel, șeferii ar putea circula pe un prim tronson, între DN1 și DN1A, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni.

“Vă reamintesc că am demarat execuția lucrărilor în luna martie a acestui an, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul anului viitor. Vizăm, totuși, finalizarea unui prim tronson, între DN1 și DN1A, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni (Mai-Iunie 2026).”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu.

Contractul pentru Lotul 1 A0 Nord a fost semnat cu Pizzarotti – Retter în septembrie 2023, la peste 4 ani de la lansarea licitației, după numeroase amânări și contestații. În vară, Compania de Drumuri a semnat supervizarea cu proiectantul Consitrans.

Românii de la Retter, care lucrează pe secțiunea dintre Corbeanca și Mogoșoaia a acestui lot, și-au asumat că vor deschide circulația pentru șoferi la finalul primăverii 2026.

În șantier sunt 722 de muncitori și 268 de utilaje, la care se adaugă peste 300 de camioane pentru transportul materialelor.

Stadiul principalelor lucrări

Lucrările de îndepărtare a munițiilor neexplodate – finalizate, inclusiv pe zonele expropriate suplimentar

Cercetarea arheologică – finalizată (cu excepția unor zone izolate)

Amenajarea drumurilor tehnologice – finalizată

Curățarea terenului – 100%

Decaparea pământului vegetal – 97%

Stabilizarea terenului de fundare – 91%

Umplutura terasamentelor – 43%

Strat de formă – 42%

Fundație din balast – 26%

Podețe casetate – 85%

Podețe tubulare – 83%

Parcare de scurtă durată (km 14+500) – curățată complet de material vegetal

A început execuția stratului din agregate stabilizate cu liant

Lucrările hidrotehnice (reprofilarea albiei râului Colentina) – finalizate

Relocări de utilități – 87% în curs de execuție

Nod rutier DN1A (bretele):

Curățarea terenului – 100%

Decapare pământ vegetal – 75%

Stabilizare teren fundare – 74%

Umplutură terasament – 22%

Strat de formă – 17%

Fundație din balast – 6%

Traseul Lotului 1 A0 Nord are o lungime de 17,5 km, între A1 și DN1, de la Dragomirești la Corbeanca, pe teritoriul județelor Ilfov (Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca) și Giurgiu (Joița, Săbăreni).

Potrivit datelor din platforma Cestrin, stadiu actual fizic este de 26,31%, iar stadiul actual financiar este de 11,42%.