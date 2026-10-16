Lipsa acordului de mediu blochează unele porțiuni ale Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. În ce stadiu se află secțiunea Boița-Cornetu

Autostrada A1 din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Lucrările la secţiunea 2, Boiţa-Cornetu, a Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti au ajuns în prezent la aproximativ 17% din valoarea totală a contractului, deşi mai multe zone nu au primit încă acordul de mediu revizuit şi, implicit, autorizaţia de construire, ceea ce a dus la blocaje în derularea acestora, potrivit reprezentanţilor Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, notează Agerpres.

Cu o lungime de circa 31,3 kilometri, această secţiune a autostrăzii este considerată cea mai dificilă şi complexă, traversând o zonă montană accidentată de pe Valea Oltului pe care constructorul trebuie să realizeze şapte tuneluri şi 49 de poduri şi viaducte, precum şi numeroase lucrări de consolidare a versanţilor.

„Pe secţiunea 2 din autostrada Sibiu-Piteşti, Boiţa-Cornetu, în acest moment, lucrările au ajuns undeva la 17% din total contract, dar, după cum bine ştiţi, momentan sunt multe zone care nu au primit autorizaţia de construire din cauza faptului că acordul de mediu nu a fost primit revizuit din partea Ministerului Mediului. CNAIR a depus toată documentaţia.

Aşteptăm lămuriri în continuare şi sperăm să se rezolve foarte repede această problemă, pentru ca antreprenorul să poată începe lucrările şi la restul zonelor, unde nu a lucrat până acum, pentru că mai avem avem foarte multe viaducte, avem foarte multe tuneluri la care nu s-a putut începe lucrarea pentru că nu există acordul de mediu revizuit", a declarat reprezentantul Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRD) Craiova, Cristi Tudor.

În ciuda acestor blocaje administrative, pe şantierul autostrăzii, lucrările avansează în mai multe puncte. În judeţul Vâlcea, de exemplu, în prezent se lucrează la două tuneluri - Robeşti, cu o lungime de 900 de metri şi Balota, cu o lungime de 500 de metri - precum şi la şase viaducte, între care se află cele două cele mai mari din proiect.

„Progresul este foarte bun la aceste două viaducte. Suntem aproape la 50% la piloţii foraţi şi acum am demarat şi lucrări de execuţie a fundaţiilor. Cele două viaducte vor fi executate printr-o metodă în premieră în România, numită MSS, în care cofrajele se mută, printr-un utilaj foarte complex, de pe o pilă pe alta şi o întreagă deschidere se execută o singură dată", a explicat reprezentantul constructorului, Bogdan Alexandru.

Şi la cele două tuneluri, lucrările sunt destul de avansate, una dintre galeriile de la Robeşti fiind aproape finalizată, iar la cea de-a doua se toarnă căptuşeala interioară, în timp ce la Balota a fost deja excavată o bună parte din galeria de pe sensul de mers dintre Sibiu spre Piteşti.

„Geologia este puţin diferită la acest tunel. Este un teren mai moale, cu rocă foarte sfărâmicioasă şi progresul este în paşi foarte mici. Excavaţia în acest caz nu o mai facem prin detonare şi folosirea de explozibil. Folosim doar utilaje mecanice. Este foarte greu de estimat o dată exactă a străpungerii pentru că, în geologia muntelui, putem avea oricând surprize. Momentan, înaintăm cu trei, patru metri pe zi", a mai spus reprezentantul Mapa-Cengiz.

Reprezentanţii DRDP Craiova spun însă că antreprenorul este pregătit să înceapă lucrările şi în celelalte zone, inclusiv la tunelul de la Câineni, cel mai mare de pe acest tronson, cu o lungime de circa 1,5 kilometri şi la fel de spectaculos ca întregul proiect al acestei secţiuni din autostrada care traversează Carpaţii.

„Vor fi nişte lucrări spectaculoase. Conducătorii auto vor avea cu siguranţă ce să vadă în momentul în care se va circula pe această autostradă, pentru că va fi ceva impresionant să ieşi din munte, ieşi din tunel direct pe un viaduct foarte mare şi să ai şi în stânga şi în dreapta nişte înălţimi ameţitoare, putem spune.

Vom avea un nod rutier foarte mare şi la Racoviţa, lucru care, din punctul meu de vedere, poate ajuta la dezvoltarea economică a zonei pentru că, după cum ştim şi am observat, întotdeauna unde au apărut drumuri de mare viteză, zonele s-au dezvoltat economic foarte mult.

Apar depozite zonale, depozite logistice, fabrici de producţie, absolut tot ce se poate dezvolta în apropierea unui drum de mare viteză, De aceea, sperăm ca UAT-urile să aibă în vedere dezvoltarea acestor zone, pentru că se pot lipi foarte uşor de lucrarea noastră de infrastructură”, a adăugat reprezentantul DRDP Craiova, care se ocupă de secţiunile de pe Vâlcea şi Argeş ale Autostrăzii A1 (Sibiu-Piteşti).

Contractul pentru această secţiune are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, este finanţat prin Programul Transport şi are ca termen de finalizare anul 2028.