„Ziua cârtiței”. Cât ne costă moțiunea împotriva Guvernului Bolojan. Economist: Inclusiv pensiile din Pilonul 2 sunt afectate

1 minut de citit Publicat la 10:22 05 Mai 2026 Modificat la 10:38 05 Mai 2026

Peste 8 milioane de români contribuie la Pilonul II, potrivit datelor ASF Foto: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

În ziua votului asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, economiștii avertizează că „nota de plată” este deja uriașă: bursa a pierdut 4 miliarde de euro într-o singură săptămână, euro a urcat la pragul de 5,19 lei, iar banii românilor din Pilonul 2 de pensii au început să scadă.

Adrian Negrescu, economist: Eu i-aș spune „ziua cârtiței”, pentru că nu se întrevede nicio soluție concretă la această criză politică, inclusiv din perspectivă bugetară.

Indiferent cine va veni la Palatul Victorie, va trebui ca inclusiv anul viitor să înghețe pensii și salarii și să mențină taxele la nivelul actual. Pentru că gaura e atât de mare la nivel bugetar încât noi trăim din împrumuturi, în medie de 1 miliard de euro pe săptămână, pentru a avea cum să achităm toate facturile lipsei de responsabilitate din ultimii ani.

Ce vedem în momentul de față în piețe... Bursa crește, e într-o scădere semnificativă, s-au pierdut deja pe bursă aproape 4 miliarde de euro în ultima săptămână. Asta înseamnă că inclusiv banii noștri de pensii din Pilonul 2 sunt afectați de această depreciere a pieței de capital.

De asemenea, vedem cum cursul euro crește și el, a ajuns la 5,19 lei. Perspectivele nu arată deloc bine. Indiferent cine se va afla la Palatul Victoria va avea o misiune aproape imposibilă să repună măcar credibilitatea României pe linia de plutire.

Euro a atins luni un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,14 lei la aproximativ 5,19 lei pentru un euro.

În luna aprilie, BNR a scos peste 2,1 miliarde de euro din rezervele valutare ca să țină în frâu explozia monedei euro.