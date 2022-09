Tora Vasilescu, mesaj dur pentru guvernanţi: "Domnilor, lucrurile se întorc! Veţi plăti pentru asta!"

Una dintre cele mai cunoscute actrițe ale României a povestit pentru Antena 3 CNN cum a ajuns, după mai bine de o jumătate de secol pe scenă, să nu reușească să îşi plătească facturile curente.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Trei pensii i-ar trebui Torei Vasilescu să poată să plătească factura la energie pe care tocmai a primit-o. Şi e doar începutul toamnei, iar actriţa nu are idee cum se va descurca până la primăvară.

"Prima calculare a fost de 4.983 de lei, deci aproape 50 de milioane. După ce eu plăteam 458 de lei, 138 de lei, 137 de lei, 199 de lei. Poate a fost într-o lună de vară când am udat gradina a fost mai mult şi mie îmi vine 50 de milioane.

A doua factură de 1.731 de lei şi vine alta cu 7.000 de lei. Au trimis-o şi pe asta de 9.000 de lei, dar e plătită, scrie aici.

Ia uitați ce am scris la prima factură, cea de 50 de milioane: "Plătit cu vârf şi îndesat", adică mai am şi umor", spune actriţa Tora Vasilescu care le-a transmis apoi guvernaţilor un mesaj dur.

Tora Vasilescu: "Domnilor, lucrurile se întorc! Veți plăti pentru asta!

"Ştim ce ani am dus cu economia, cu mai puneți o haină pe voi. Jucam Dimineața pierdută cu o rochiță, ciorapi de nailon şi simțeam cum îngheța glezna.

Nu poţi să omori o ţară întreagă ca tu să iți vezi interesele tale. Să ajung pentru niște oameni care nu au pic de empatie. Domnilor, lucrurile se întorc. 7 generații ale copiilor voștri vor plăti lăcomia asta, urâciunea asta sufletească.

"Pentru asta am muncit o viaţă?"

Să îi puneți pe părinții, bunicii, generația mea să plătească? Să nu poată plăti din pensie?

Tu crezi că la vârsta asta, soţul meu are 75 de ani, merităm să stăm să strângem atât de tare șurubul?

Pentru asta am muncit o viaţă? Să îmi scot lada de congelator, unde am muncit şi am strâns pachetele cu legume pentru iarna.

Eu le spun, doamnelor: deschideți gurița! Terminați cu fermoarul la gură şi începeți să vă cereți drepturile. Nu se poate!

V-aş spune poeziile din tinerețe cu Flamand şi gol de George Coșbuc:

Să nu dea Dumnezeu cel Sfânt. Să vrem noi ştiţi... nu pământ", a spus actriţa Tora Vasilescu pentru Antena 3 CNN.

A fost pe scenă mai mult de jumătate din viață și s-a pensionat la 50 de ani, din cauza salariilor mult prea mici de care actorii din teatru beneficiau.

La 71 de ani împliniți anul acesta, Tora Vasilescu s-a retras la casă, în Buftea, acolo unde spunea că și-a pregătit bătrânețea.

Tora Vasilescu și-a dedicat viața scenei teatrului și, în general, carierei sale de actriță. Totuși, după ani întregi de muncă, marea artistă a ajuns în situația în care pensia de care beneficiază să nu-i ajungă nici măcar pentru achitarea datoriilor.

"România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există.

Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat… așa a fost legea pentru mine… la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut (...)… și mă bazez pe pensie, 2.350 de lei, de la teatru.

O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7.000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă", a declarat Tora Vasilescu, potrivit fanatik

Actriţa mai spune că nu este genul de persoană care să consume mult, ci că tot ce a făcut a fost să-și ude grădina: "Eu nu am fost avertizată, mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri. Eu ce fac? Nu mai ud gazonul? Nu mai ud florie? Toată bucuria, toată pregătirea pentru anii aceștia a fost grădina asta. Cultiv legumele mele", a adăugat Tora Vasilescu.