Hormonul care ține foamea sub control: ce este GLP-1 și din ce alimente îl obținem

Centimetru. foto: pexels.com/Jerms

Sănătatea intestinului a fost unul dintre cele mai discutate subiecte din nutriție în ultimul an, iar în 2026 atenția se mută clar asupra unui element esențial: fibrele alimentare. Specialiștii spun că ele reprezintă piatra de temelie a unui intestin sănătos și un aliat important în controlul greutății.

Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul nutriționist Anca Hâncu a explicat de ce fibrele sunt considerate vedetele anului și ce beneficii reale aduc organismului.

„S-a realizat un raport al US News & World Report și s-a constatat că majoritatea nutriționiștilor pun pe primul loc consumul de fibre. Sigur că rămân importante și proteinele, alimentația mediteraneană sau evitarea alimentelor ultra-procesate, dar anul acesta fibrele sunt în prim-plan”, a spus medicul.

Potrivit specialistului, fibrele joacă un rol esențial în gestionarea greutății, pentru că induc rapid senzația de sațietate. „Fibrele, odată ajunse în stomac, se umflă cu apă, încetinesc evacuarea gastrică și încep să trimită semnalul de sațietate prin secreția hormonului GLP-1”, a explicat specialistul.

Legătura dintre fibre și acest hormon, intens discutat în ultimii ani în contextul slăbirii, este una directă. „Fibrele aduc volum și stimulează secreția gastrică mai repede decât, de exemplu, o felie de carne. În plus, fibrele fermentabile din ovăz, orz sau secară ajung în colon, unde devin hrană pentru bacteriile bune”, a mai precizat medicul.

Recomandări 2026

proteine slabe (pui, pește, fasole, tofu)

cereale integrale

lactate sau alternative fortificate

legume cu frunze verzi

produse vegetale naturale

Prin procesul de fermentare se produc acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, care, la rândul său, stimulează secreția de GLP-1. „Un microbiom echilibrat înseamnă semnale corecte de foame și sațietate către creier, un tranzit intestinal sănătos, dar și prevenția inflamației, a bolilor intestinale și chiar a anumitor tipuri de cancer”, a subliniat specialistul.

Consumul adecvat de fibre ajută și la menținerea glicemiei și colesterolului sub control. „Beta-glucanul din ovăz contribuie la scăderea colesterolului și la prevenirea bolilor cardiovasculare”, a mai adăugat medicul.

În ceea ce privește cantitatea recomandată, medicul spune că este nevoie, în medie, de 25–30 de grame de fibre pe zi. „Asta înseamnă trei porții de legume, două porții de fructe și 2–4 porții de cereale integrale zilnic. O porție poate fi, de exemplu, o felie de pâine integrală sau o porție de paste integrale”, a explicat ea.

Medicul atrage atenția și asupra alegerilor zilnice „Dacă alegem biscuiți, snacks-uri și produse ultra-procesate din care fibrele au fost eliminate, practic scoatem din alimentație varianta sănătoasă. După acei biscuiți, cu siguranță nu vom mai mânca o porție de orez integral.”

În final, specialistul a încurajat revenirea la mâncărurile simple, tradiționale. „Mâncărica de mazăre, lintea, supa de fasole gătite în casă sunt preparate extrem de sănătoase și nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră”, a concluzionat medicul Anca Hâncu

Alimente care conțin fibre

Broccoli

Morcovi

varză, conopidă

spanac

cartofi (mai ales cu coajă)

mere (cu coajă)

fructe de pădure (zmeură, afine)banane

portocale

cereale integrale

fasole/linte/năut/mazăre

soia

nuci și semințe crude