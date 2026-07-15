De ce femeile par să îmbătrânească brusc după menopauză

Medicul Florina Todoruț a fost la emisiunea Sfat de Sănătate FOTO: Antena 3 CNN

Există diferențe majore între femei și bărbați în privința îmbătrânirii sănătoase și a speranței de viață. Femeile trăiesc mai mult, însă nu neapărat și mai bine. Medicul Florina Todoruț ne spune și ce analize avem de făcut pentru a avea o viață mai bună cât mai mult timp.

Întrebare: Așadar, observați diferențe semnificative în ceea ce privește femeile și bărbații când vorbim de o îmbătrânire sănătoasă?

Florina Todoruț: Da, aș putea să spun că este o diferență în primul rând și legat de speranța de viață. E o diferență de 5 ani între femei și bărbați - speranța de viață în Europa și la nivel mondial, iar în România undeva de 7-8 ani. Cred că diferența asta între speranța de viață ține de partea genetică, adică sunt mai mulți factori implicați: componenta genetică, componenta hormonală, de asemenea, stilul de viață, comportamentul. Iar legat de genetică, noi, ca femei, avem doi cromozomi x și se pare că este una dintre explicații. Componenta hormonală este importantă, iar estrogenul ne protejează până în perioada de menopauză. De aceea, de fapt, calitatea vieții femei până la o anumită vârstă este mult mai bună decât a bărbatului. Bărbații au mult mai frecvent complicații cardiovasculare, adică la vârste tinere, undeva între 40-50 de ani.

Întrebare: Dar, totuși, vizibil, femeile îmbătrânesc brusc după menopauză. Ce ar trebui să știm noi, femeile, astfel încât să avem o îmbătrânire sănătoasă atât în interior cât și la exterior, fără să apelăm la anumite tertipuri din punct de vedere estetic?

Florina Todoruț: Așa este, speranța de viață a femeilor este mai mare, dar nu neapărat au o viață de calitate. Și aici trebuie de fapt să intervenim. Deceniul în care femeia intră la menopauză este de genul în care ritmul de îmbătrânire al este de trei ori mai mare decât în oricare perioadă a vieții ei. Dar vestea bună este că dacă în această perioadă intervenim la timp, cu ceea ce facem între 40 și 50 de ani, în perioada de perimenopauză, ne va putea duce la o calitate semnificativă a vieții peste 20-30 de ani.

Ce ar trebui să facem, de fapt.

Dacă discutăm acuma despre femei, cred că foarte important este echilibru hormonal. Estrogenul este cel mai important factor de longevitate pentru femeie, pentru că, de fapt, deficitul estrogenic va duce în timp la probleme cardiovasculare, osteoporoză. De asemenea, estrogenul este implicat în partea cognitivă. Declinul cognitiv poate să fie în legătură cu acest deficit estrogenic, dar nu numai. Unul dintre factori este componenta hormonală. Iar noi, ca femei, dacă încercăm în jurul vârstei de 45-50 de ani să facem o verificare completă a corpului... Componenta hormonală contează, dar contează și alte analize și plecăm de analize de bază, analize pe care în mod normal orice persoană ar trebui să le facă măcar o dată pe an.

Și aici mă refer la analizele generale care evaluează funcția ficatului, funcția rinichilor, glicemia, rezistența la insulină. Este perioada în care se instalează acea rezistență la insulină și de acolo, în ani de zile, dacă nu faci nimic, ajungi la diabetul zaharat. Vitamina d este esențială, vitamina B12, zincul, care sunt o serie de analize generale pe care ar trebui să le facem cu toții.

De asemenea, sănătatea creierului este foarte importantă.

Foarte multe femei nu mai dorm, nu mai au un somn de calitate în perioada de perimenopauză. Peste 40% dintre femei sunt cu probleme severe de anxietate și depresie, iar acum este momentul să să acționăm.

Deci astea sunt niște direcții importante și să nu uităm partea ostoarticulară, mobilitatea. Mușchiul este esențial și pentru noi, ca femei, după 40 de ani și pentru bărbați. Mușchiul nu-l considerăm doar ca și un organ estetic dacă mergi la sală și arată bine mușchii, ci este un organ metabolic. Este implicat în echilibrul insulină-glicemie și în special în partea asta de prevenție a diabetului. Dar, în același timp, dacă ai o masă musculară de calitate, ai forță musculară, automat peste niște ani riscul de fractură, riscul de imobilizare scade semnificativ.

Întregul interviu îl găsiți și în noul număr al revistei Longevity, care este acum pe piață la toate chioșcurile de ziare.