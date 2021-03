Dr. Flavia Groșan: "Eu nu știu cu oxigenul. Eu tratez online, nu văd pacientul, mă iau strict după pulsoximetria pe care mi-o declară ei”

"Eu nu văd pacientul, mă iau strict după pulsoximetria pe care mi-o declară ei. Eu încep schema mea foarte repede, la primele simptome, să nu dau voie COVID-ului să pătrundă în plămâni (...) Prin schema mea de medicamente încerc să le cresc oxigenul. În puține cazuri am avut nevoie de oxigenoterapie. În cazul acut, cei care doresc să îi tratez eu sunt în număr puțin, într-un cabinet privat. Majoritatea merg la spital.

M-am descurcat. În foarte multe cazuri m-am descurcat fără oxigen. Sunt mii de cazuri, nu mai pot să știu exact. Ei își cumpără singuri o butelie de oxigen, de la producători", a explicat dr. Flavia Groșan, la Antena 3.

Medicul din Oradea nu știe cu existate câți dintre pacienții ei au efectuat și tratamentul cu oxigen și câți s-au vindecat fără, dar precizează că nu își mai aduce aminte pentru că "sunt mulți, sunt mii se cazuri" și nu mai poate să știe cu exactitate.

"Nu știu câți au fost cu oxigen și câți sunt fără. Acum eu am doi pacienți care și-au procurat concentratorul de oxigen. Cu saturații în jur de 80%, ei consideră că o concentrație mică de oxigen câteva ore la puțini litri pe minut ne-ar ajuta, dar eu nu vreau să ajung cu pacienții mei la oxigen", a mai adăugat ea.

Întrebată la ce saturație a oxigenului a ar trebui să intervină surplusul de oxigen din acele butelii, medicul Flavia Groșan a precizat:

"Nu știu, depinde de la pacienți la pacienți. Unii sunt la 80% și eu reușesc să le cresc saturația prin medicație. Eu nu am un reper. Eu am pacienții mei cronici, unde sunt criterii foarte ferme (...) Sunt atât de obosită în cât nu pot să văd aduc argumentul științific. Atât de obosită pot să fiu la ora asta că eu am postat pe Facebook. Am postat recent despre această oxigenoterapie în exces", a declarat medicul de la Oradea, pentru Antena 3.

Ce se întâmplă dacă un pacient rămâne fără oxigen timp de 40 de secunde

Medicul anestezist Amin Zahara a povestit la Antena 3, pentru rubrica "Sfat de sănătate" ce se întâmplă cu un pacient COVID-19 care ajunge în secția de ATI. În timpul interviului acordat pentru Antena 3, dr. Zahra a fost nevoit să se oprească brusc pentru a sări în ajutorul unui pacient care avea nevoie de resuscitare.

"În general, cei care ajung intubați, undeva la 60% , dintre care doar 20% supraviețuiesc. De multe ori, cei care ajung intubați sunt cei care vin târziu la spital, după 10-12 zile, după ce s-au tratat cu tot felul de chestii acasă", a povestit el.

În timp ce acesta vorbea despre cât de greu îi este unui pacient să suporte furtunul care asigură intubarea și spunea că această situație implică sedarea pacienților aflați în această situație, moartea a vrut parcă să pună în scenă un spectacol înspăimântător în prezența echipei de filmare a Antenei 3 și a încercat să smulgă un pacient intubat din brațele grijulii ale medicilor.

"O să vă las că e STOP acolo", a spus dr.Zahra și a fugit într-un suflet către salonul în care cineva intrase în stop respirator. Când a găsit răgaz să ofere detalii despre ce se petrecuse sub ochii îngroziți ai reporterului, medicul a explicat cu ce se confruntă cu adevărat un pacient COVID ajuns la ATI când deja este într-o stare foarte gravă.

"Când a fost intubată avea 6% saturația - acum e 1% saturația oxigenului. Vezi? Asta este diferența dintre un pacient COVID și non-COVID". Din fericire, medicul și asistentele au reușit să readucă saturația pacientului la un nivel bun.

O femeie bolnavă de COVID-19 a murit pentru că nu i-a lăsat pe medici să o intubeze

O tânără a spus povestea emoționantă pe rețelele sociale. În urmă cu cinci luni a fost internată cu COVID-19 și a asistat la un caz șocant. O colegă de salon a murit pentru că nu i-a lăsat pe medici să o intubeze.

"Acum 5 luni, în ultima mea zi de internare în spital de COVID, am văzut chiar lângă mine o pacientă de 60+ adusă de urgență cu ambulanța, care refuza isteric tubul de oxigen și își smulgea continuu branula, împroșcând totul cu sânge în jur. Medicii pneumologi încercau să îi vorbească calm, să o liniștească și să îi explice că la 90 saturație de oxigen în plămâni nu poate supraviețui fără tubul de oxigen. Era diabetică și supraponderală. Ea urla și spunea că se sufocă din cauza lor, și că va fi otrăvita de ei, că aparatul arată cifre măsluite și că oricum ea nici nu are COVID.

Abia mai respira, horcăind. Medicii, calmi, au încercat să vorbească cu fiica pacientei - explicându-i situația telefonic și rugând-o pe aceasta să își liniștească mama și să accepte tratamentul deoarece situația e foarte gravă. Fiica s-a răstit la ei și a spus să o lase în pace - să nu-i pună niciun oxigen, că sunt numai minciuni, întărind suspiciunile și istericalele femeii. Medicii au venit cu formularul de consimțământ și au cerut femeii să semneze că nu accepta tratamentul. A semnat. Vedeam neputința și epuizarea din ochii lor- singurii vizibili în costumul de astronaut pe care îl purtau zilnic de aproape un an de zile. Pentru ei nu era nici primul, nici ultimul astfel de caz. Pentru mine era șocant.

Eu am ieșit din spital în acea zi (după ce stătusem cu tubul de oxigen aproape 5 zile ca să pot respira din nou normal) dar încăpățânarea acelei femei de a refuza atât de violent tratamentul, în contextul în care nu mai putea aproape deloc să respire, m-a neliniștit foarte tare. Era clar într-un atac de panică, și pe un fond de imensă neîncredere în autorități alimentată de anumite televiziuni și voci iresponsabile din spațiul public, ea a decis pentru sine. Am aflat ulterior de la medici că în câteva zile a pierdut lupta cu viața, sub ochii neputincioși ai tuturor", a scris Miruna Troncotă, pe contul ei de Facebook.

