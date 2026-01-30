„We have so much in common”. Cum au reușit doi români să deschidă un nou capitol în muzica electronică internațională

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Doi producători muzicali români – Adi și Florin – au reușit performanța de a se impune pe scena internațională a muzicii dance electronice (Electronic Dance Music, prescurtat EDM). Breakthroug-ul lor a avut loc în urmă cu aproape un an, după o serie de hituri precum „Echoes of My Heart”, „Alone” sau „Loosen Up”, apreciate de fanii acestui gen muzial. Numele „de scenă” sub care se regăsesc muzicienii români este „Enaque & Nujord”.

„Practic, suntem folosiți mai mult ca un radio modern decât ca un canal de vlogging. Faptul că, în numai câteva luni, am strâns peste 126.000 de abonați și peste 7 milioane de vizualizări la un proiect nou ne spune că ceva funcționează”, afirmă cei doi producători muzicali.

Succesul lor muzical nu a venit de nicăieri: timp de 20 de ani, Adi și Florin s-au remarcat din postura de ghost producers pentru artiști internaționali sau proiecte muzicale de referință din domeniul muzicii electronice.

„Am semnat sunete care au ajuns pe scene mari și în playlisturi importante, fără ca numele nostru să fie menționat. Din luna martie 2025, am decis să facem pasul firesc înainte și să lansăm propriul proiect, în care îmbinăm toată experiența acumulată cu o viziune artistică personală și autentică”, afirmă Adi și Florin.

„Enaque & Nujord”. De unde vine acest nume straniu și deopotrivă catchy?

„Enaque vine de la Enache, de cele mai multe ori pronunțat greșit în aeroporturi, în diferite prezentări: «Enash», sau «Enahe». Nujord reprezintă acronimul de la «New Journey of Rhythm & Dreams”. Un nou capitol în care emoțiile devin sunete”, spun Adi și Florin de la Enaque & Nujord.

Alegerile „strategice” care explică o parte din succesul Enaque & Nujord: „sound internațional” și versuri în engleză

„We Have So Much In Common” este una din piesele muzicale care poartă amprenta specifică a mărcii „Enaque & Nujord”: o melodie EDM, cu vibe electronic modern, tempo mediu-alert, ideală pentru festivaluri (mainstage & daytime), cluburi sau playlisturi de party sau EDM.

Stilul muzical al piesei, disponibile pe platformele principale de streaming, e unul „dance-pop”, cu influențe EDM – caracteristic majorității track-urilor semnate de cei doi muzicieni români.

Piesa are un „sound internațional”, special construită pentru publicul din întreaga lume.

„Sound internațional’ înseamnă un sunet care stă confortabil lângă orice piesă din playlisturile globale – ca producție, mix, energie și emoție. Adică standarde tehnice moderne, influențe din scena actuală de dance și pop, dar fără să depindă de o singură zonă sau cultură. E muzică pe care o înțelegi și o simți la fel, fie că o asculți în România, Germania, Japonia sau America”, afirmă cei doi producători muzicali români de la Enaque & Nujord.

„We Have So Much In Common” oferă exact ce promite: un single dance bine produs, potrivit pentru cluburi, festivaluri, o producție aliniată standardelor actuale din EDM-ul comercial european, iar versurile în engleză fac piesa ușor de integrat în playlisturi.

Alegerea limbii engleze este una „strategică” pentru acest gen muzical care țintește publicul internațional. Trackurile în engleză pot fi astfel mai ușor de difuzat și „integrat” în cluburile de dance ori playlisturile internaționale.

În cazul Enaque & Nujord, partiturile în engleză țin astfel de adaptarea la întregul „ecosistem” global al pieței de muzică EDM. Iar limba engleză devine astfel o cale de acces care le permite compozitorilor români să se adreseze unei audiențe internaționale.