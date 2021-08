Povestea sfâșietoare a lui Costel, tânărul care crește singur doi copii: La un pas să rămână pe drumuri împreună cu micuții

Povestea lui Costel Savin face înconjurul Italiei, după ce românul de 24 de ani, tatăl a doi copii în vârstă de 2 și 3 ani, a rămas fără un acoperiș deasupra capului.

Până nu demult, tânărul îi îngrijea pe cei mici împreună cu iubita sa, dar la un moment dat femeia a ales să plece din viața lui.

Românul din Sanremo a râmas singurul care îi îngrijește pe copii, lucru deloc ușor, având în vedere că trebuia să le și câștige traiul.

Din cauza lipsei efective de timp, tânărul tată din Sanremo a fost nevoit să renunțe la locul de muncă pentru a putea avea grijă de copiii săi, relatează publicația locală Sanremo News.

Costel locuia împreună cu unchiul său într-o casă mică și, deși erau în doi, tot nu reușeau să facă față cheltuielilor zilnice, în special chiria, care se ridica la 450 de euro pe lună.

"Am închiriat casa prin agenție, dar, după o vreme, nu am reușit să mai plătim chiria. Acum câteva săptămâni am rămas fără gaz și curent, însă, după ce am strâns bani, am reușit să plătim facturile și s-a rezolvat", a declarat Costel.

Deoarece nu a mai putut plătit chiria, tânărul a fost anunțat de proprietarul casei că vor fi nevoiți să elibereze imobilul până vineri, 6 august 2021, altfel se va prezenta cu forțele de ordine pentru a-i scoate afară.

Disperat, românul a apelat la autoritățile din Sanremo pentru a cere ajutor și i s-a spus că îl va primi, dar nu au făcut nimic concret pentru a-i ajuta.

"Nu știu ce să mai fac fiindcă absolut nimeni nu mă ajută, nu primesc niciun răspuns. Asistenții sociali au spus că ne vor da o locuință unde vom putea sta toți pentru o scurtă perioadă, însă în cele din urmă ne apropiem de data de 6 august și nu am primit vreun răspuns", a mai spus Costel.

Din fericire, publicația locală Sanremo News a aflat despre tragica poveste a familiei de români și l-a ajutat.

Astfel, apelul lui Costel a ajuns la unn consilier pentru Servicii Sociale. Acesta n-a stat prea mult pe gânduri și a găsit, în scurt timp, o locuință pentru Costel și copiii săi.

Mai mult, a promis că îi va ajuta și mai departe.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal