Procesiune cu torţe organizată la Roma în memoria românului mort în urma prăbuşirii Torre dei Conti

Prăbușirea turnului Torre dei Conti, comparat cu un iad de colegii românului care a murit. FOTO: Hepta

Marţi seară a avut loc o procesiune cu torțe organizată de sindicatele CGIL, CISL și UIL în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani, care a murit în prăbușirea Turnului dei Conti de la Roma, Italia.

Procesiunea a pornit de la Colosseum și a continuat pe Via dei Fori Imperiali. Câteva sute de persoane s-au alăturat marșului tăcut, care a crescut gradul de conștientizare cu privire la decesele la locul de muncă în general. Din acest motiv, a fost organizat un flash mob înainte de începerea marșului, simbolizând un cimitir format din cruci cu căști de lucru deasupra, relatează Corriere della Sera.

Primarul Romei Roberto Gualtieri, flancat de muncitori, a condus procesiunea cu un banner pe care scria „Ajunge cu decesele la locul de muncă”. „Octav, suntem aici pentru tine”, au strigat liderii sindicali, urmați de aplauze emoționante. O delegație a purtat apoi bannerul și l-a amplasat sub Turn. Au fost prezente și delegații din partea Partidului Democrat, a partidului Frații Italiei, a Mișcării Cinci Stele și a Italia Viva.

Ultimele date din anchetă

Pe de altă parte ancheta în cazul prăbuşirii Torre dei Conti continuă, o întreagă echipă de procurori şi experţi vor investiga prăbușirea cu accent pe achizițiile publice și pe investigațiile structurale. Ancheta procuraturii din Roma are ca scop stabilirea responsabilității pentru prăbușirea structurii și stabilirea dacă vreun avertisment a fost ignorat, relatează La Repubblica.

Anchetatorii vor să clarifice motivul prăbușirii turnului de luni și deficiențele sistemului de controale necesare pentru conservarea patrimoniului cultural al Romei. Ancheta va fi gestionată de o echipă de magistrați experți: procurorul adjunct Antonino Di Maio, șeful Departamentului Opta, specializat în accidente de muncă, colegul său Giovanni Conzo, care se ocupă de infracțiuni din culpă și are o vastă experiență în domeniu. Sunt prezenți și adjuncții Fabio Santoni și Mario Dovinola, care s-au ocupat anterior de alte cazuri de prăbușiri.

Pentru a avansa cu prima linie de anchetă, ingineri experţi au fost deja numiți consultanți. De asemenea, aceștia vor fi rugați să stabilească dacă lucrările efectuate la turn au fost adecvate pentru tipul de structură și conforme cu reglementările care normează lucrările în zonele sensibile și protejate. În plus, vor fi achiziționate documentele aferente licitațiilor.

Deși este adevărat că lucrările au fost atribuite către două companii de top din sector, Edilerica srl ​​și Picalarga, este la fel de adevărat că multe proiecte implică de obicei subcontractarea. Prin urmare, această circumstanță va fi verificată de anchetatori.

În amintirea muncitorului român decedat, primarul Romei, Roberto Gualtieri a decis să declare o zi de doliu pentru astăzi, 5 noiembrie. „Orașul Roma este alături de familia sa, de colegi și de toți cei care l-au iubit, împărtășind durerea acestei pierderi tragice. Steagurile vor fi arborate în bernă în toate clădirile municipale, în semn de doliu”, se arată într-un comunicat de pe Capitoliu. La cererea soției și a familiei sale, înmormântarea lui Octav Stroici va avea loc în România.