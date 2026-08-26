Donald Trump amenință că va demola Kennedy Center dacă nu i se va permite să-și pună din nou numele pe fațadă

Donald Trump ia în considerare să demoleze Centrul Kennedy din Washington, sala de spectacole controlată de apropiați ai președintelui american, dacă justiția americană blochează din nou decizia consiliului de administrație de a pune din nou numele lui Trump pe fațada clădirii, relatează AFP, citată de Agerpres. Centrului i-a mai fost schimbat o dată numele în Centrul Trump-Kennedy, însă decizia a fost contestată și anulată de tribunale.

Avid să-și pună numele și chipul pe clădiri, monumente, pașapoarte sau monede, Donald Trump a umplut consiliul de administrație al organizației cu apropiați ai săi și a forțat redenumirea acesteia în „Trump-Kennedy Center”.

Însă justiţia, sesizată de opoziţia democrată care contestă legalitatea acestei schimbări de nume, denunţată de asemenea şi de familia Kennedy, a ordonat anularea ei.

Trump amenință cu demolarea

Consiliul de administraţie s-a conformat în iunie, dar a votat din nou pe 13 august o rezoluţie care, printre altele, se referă la o inscripţie pe faţadă prin care se recunoaşte rolul lui Donald Trump în „restaurarea clădirii”.

Departamentul Justiției american a transmis, luni, în documente judiciare în vederea unei audieri programate joi, că fără această recunoaştere explicită a rolului lui Donald Trump „donatorii nu vor aduce contribuţii, iar centrul îşi va continua panta fatală financiară şi structurală”.

„Fără aceste eforturi, centrul va continua să se deterioreze până când va deveni o structură periculoasă şi dărăpănată, care va trebui să fie demolată, urmând apoi să se determine ce va trebui construit pe amplasament, cum ar fi un amfiteatru în aer liber cu vedere spre Potomac”, a adăugat acesta, descriind în termeni apocaliptici starea arhitecturală şi financiară a organizației.

Consiliul de administraţie instalat de Donald Trump insistase, anterior, asupra necesităţii unor lucrări pentru a opri scurgerile şi infiltraţiile de apă din clădire.

Judecătorul Christopher Cooper ordonase pe 29 mai consiliului de administraţie să retragă, într-un termen de două săptămâni, orice referire la „preşedintele Trump sau la orice altă persoană în afară de preşedintele Kennedy” de pe clădire, de pe site-ul Kennedy Center sau de pe mărcile sale înregistrate.

De asemenea, el suspendase provizoriu închiderea sălii pentru o perioadă de doi ani, considerând că organizația şi-a încălcat „obligaţia de prudenţă” prin faptul că nu a ţinut cont de efectele negative ale acestei închideri.

Judecătorul a autorizat, totuşi, continuarea lucrărilor de restaurare, a căror „necesitate pare stringentă”, şi a precizat că nu se va opune unei noi decizii de închidere dacă aceasta va fi luată în urma unei evaluări mai aprofundate a dezavantajelor şi avantajelor.