Autoritatea europeană de aviație cere inspecții suplimentare la aeronavele A320 după ce un furnizor a găsit „o problemă de calitate”

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia A320 să efectueze o inspecţie vizuală şi să repare orice panouri neconforme găsite pe fuselaj, relatează Agerpres. Notificarea vine după ce un „furnizor Airbus a identificat o problemă de calitate în producţie”, iar dacă nu este corectată „ar putea afecta integritatea structurală a avionului”, a avertizat EASA.



Operatorii care au aeronave din familia A320 cu piese potenţial neconforme trebuie să efectueze o inspecţie vizuală şi o măsurare completă a grosimii panourilor, se arată într-un ordin emis miercuri de EASA.



Notificarea vine după ce un „furnizor Airbus a identificat o problemă de calitate în producţie, rezultând în potenţiale abateri de la grosimea specificată a diferitelor panouri de fuselaj livrate către Airbus”, a precizat autoritatea de reglementare.



„Această problemă, dacă nu este detectată şi corectată, în combinaţie cu anumite condiţii de reparare, ar putea afecta integritatea structurală a avionului”, a avertizat EASA.



Panourile au fost fabricate de Sofitec Aero SL, iar Airbus a anunţat anterior că implementează un plan de acţiune comun cu furnizorul spaniol, care include prezenţa unor specialişti la fabrica din Sevilia.

Furnizorul spaniol se află în centrul problemelor recente de control al calităţii care au forţat Airbus să îşi reducă obiectivele de livrări pentru 2025. Un total de 628 de avioane conţin panouri care pot fi prea groase sau prea subţiri din cauza unei probleme de fabricaţie, a dezvăluit Bloomberg la începutul acestei luni. Majoritatea acestor aeronave sunt încă la Airbus, deşi aproximativ 170 zboară în prezent.



Airbus este prezentă în România cu toate cele trei divizii: Airbus Helicopters România şi Premium Aerotec în Braşov şi Airbus Defense and Space în Bucureşti.