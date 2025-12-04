Momentul în care e aprins celebrul brad de la Rockefeller Center din New York: Are în vârf o stea cu 3 milioane de cristale Swarovski

1 minut de citit Publicat la 12:45 04 Dec 2025 Modificat la 12:45 04 Dec 2025

Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost aprins pe 3 decembrie 2025. Sursa foto: Getty Images

Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost aprins miercuri seara, anunțând oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în marea metropolă americană.

Mii de oameni au umplut Rockefeller Plaza pentru a fi de față când cele 50.000 de lumini LED care învăluiau molidul norvegian de aproximativ 23 de metri s-au aprins cu puțin înainte de ora 22:00 EST, în timpul celei de-a 93-a ediții anuale a evenimentului.

Bradul de 11 tone provine din East Greenbush, New York, și a fost donat de familia Russ, pe terenul căreia arborele a crescut mai mult de 60 dintre cei 75 de ani ai săi, potrivit Rockefeller Center.

O stea de 408 kg cu 3 milioane de cristale în vârf

Conform organizatorilor, cele 70 de raze ale strălucitoarei stele Swarovski din vârful bradului sunt decorate cu 3 milioane de cristale, întregul ornament cântărind aproximativ 408 kg, iar zecile de mii de lumini LED, dacă ar fi întinse într-un singur șir, ar acoperi aprox. 8 kilometri.

Seara a inclus reprezentații ale vedetei de pe Broadway Kristin Chenoweth, Halle Bailey, Marc Anthony, Michael Bublé, Reba McEntire și, desigur, Radio City Rockettes, printre alții.

Molidul a fost transportat în piață pe 8 noiembrie și a așteptat aproape o lună ziua cea mare.

Aprinderea bradului de miercuri continuă o tradiție din Manhattan care datează din anii 1930.

Bradul va rămâne aprins până la începutul lunii ianuarie.